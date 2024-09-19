مبادرات عروض اليوم الوطني

(MENAFN
- Al Watan)
بكل الحب والوطنية والفخر والانتماء أستعدت العديد من المحال والمنشآت التجارية بشكل فعلي تقديم عروضها التسويقية المغرية بمناسبة اليوم الوطني السعودي 94 ،مستبقة موعد المناسبة السعيدة الذي يوافق 23 سبتمبر الذي يعد يوما تحتفي خلاله المملكة قيادة وشعبا بذكرى الإعلان التاريخي للملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- عن توحيد هذه البلاد المباركة تحت راية "لا إله إلا الله، محمد رسول الله" وإطلاق اسم المملكة العربية السعودية عليها.
سيل عروض التخفيض التي يتم تقديمها من الكثير المحال التجارية والمؤسسات والشركات يوضح ويدل على تميز المجتمع السعودي بروح الوحدة الوطنية و روح المواطنة لدى مقدمي تلك الخدمات، حيث شاركوا بإيجابية وفعالية في ذكرى احتفال وطنهم. فهنئيا لنا بوطننا الغالي وقيادته الحكيمة ( حفظهم الله ) وفخورون بوطننا وقيادته .وكل عام والوطن وقيادته وأهله بخير،وصحة وأمن وآمان وطموح وأحلام تتحقق بجودة حياة عالية .
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