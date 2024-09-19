Thursday, 19 September 2024 11:45 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مبادرات عروض اليوم الوطني

9/19/2024 2:52:47 PM
(MENAFN- Al Watan) بكل الحب والوطنية والفخر والانتماء أستعدت العديد من المحال والمنشآت التجارية بشكل فعلي تقديم عروضها التسويقية المغرية بمناسبة اليوم الوطني السعودي 94 ،مستبقة موعد المناسبة السعيدة الذي يوافق 23 سبتمبر الذي يعد يوما تحتفي خلاله المملكة قيادة وشعبا بذكرى الإعلان التاريخي للملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- عن توحيد هذه البلاد المباركة تحت راية "لا إله إلا الله، محمد رسول الله" وإطلاق اسم المملكة العربية السعودية عليها.
سيل عروض التخفيض التي يتم تقديمها من الكثير المحال التجارية والمؤسسات والشركات يوضح ويدل على تميز المجتمع السعودي بروح الوحدة الوطنية و روح المواطنة لدى مقدمي تلك الخدمات، حيث شاركوا بإيجابية وفعالية في ذكرى احتفال وطنهم. فهنئيا لنا بوطننا الغالي وقيادته الحكيمة ( حفظهم الله ) وفخورون بوطننا وقيادته .وكل عام والوطن وقيادته وأهله بخير،وصحة وأمن وآمان وطموح وأحلام تتحقق بجودة حياة عالية .

MENAFN19092024000089011017ID1108693733

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث