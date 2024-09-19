الغذاء والدواء: لا صحة للادعاءات المنتشرة حول فوائد مشروب جذور الهندباء

الغذاء والدواء: لا صحة للادعاءات المنتشرة حول فوائد مشروب جذور الهندباء
التاريخ
9/19/2024 2:52:47 PM
(MENAFN
- Al Watan)
نفت الهيئة العامة للغذاء والدواء ما يُشاع حول فوائد مشروب جذور الهندباء الصحية ومقاومته للتعب وتنقيته للكبد والجسم من السموم هي ادعاءات لم تثبت صحتها علميًا.
وقد انتشرت شائعات مفادها أن مشروب جذور الهندباء البديل الصحي للقهوة يمتلك نفس شكل وطعم القهوة وله فوائد صحية عظيمة إذ يقاوم التعب، ويعمل على تنقية الكبد والجسم من السموم بشكل فعال.
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