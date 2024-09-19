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الغذاء والدواء: لا صحة للادعاءات المنتشرة حول فوائد مشروب جذور الهندباء

9/19/2024 2:52:47 PM
(MENAFN- Al Watan) نفت الهيئة العامة للغذاء والدواء ما يُشاع حول فوائد مشروب جذور الهندباء الصحية ومقاومته للتعب وتنقيته للكبد والجسم من السموم هي ادعاءات لم تثبت صحتها علميًا.

وقد انتشرت شائعات مفادها أن مشروب جذور الهندباء البديل الصحي للقهوة يمتلك نفس شكل وطعم القهوة وله فوائد صحية عظيمة إذ يقاوم التعب، ويعمل على تنقية الكبد والجسم من السموم بشكل فعال.

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