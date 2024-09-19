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الرياض تستضيف 28 دولة حول العالم في معرض إنترسك السعودية العالمي

9/19/2024 2:52:46 PM
(MENAFN- Al Watan) تستضيف العاصمة الرياض النسخة الـ 6 من معرض إنترسك السعودية العالمي، وذلك خلال الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر المقبل، بمشاركة أكثر من 300 شركة من 28 دولة حول العالم، وذلك في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.
ويهدف المعرض، الذي يقام تحت إشراف المديرية العامة للدفاع المدني، والهيئة العليا للأمن الصناعي, إلى تلبية احتياجات السوق السعودية والهيئات الحكومية في مجال مكافحة الحرائق والأمن والاستجابة لحالات الطوارئ والسلامة والأمن السيبراني، بالتواصل مع مزودي الخدمات ومناقشة أفضل الممارسات وأحدث التقنيات.
ويضم "إنترسك السعودية"، مؤتمرًا وورش عمل ومجالًا تكنولوجيًا يركز على تأثير الابتكار في صناعة الأمن والحماية، وقمة "مستقبل الأمن والسلامة"، وقمة "التكنولوجيا والحماية من الحرائق".

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