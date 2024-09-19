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غرفة أبها تطلق ورشة عمل دور الإعلام في بناء هوية المؤثرين

9/19/2024 2:52:46 PM
(MENAFN- Al Watan) وسط حضور كثيف انطلقت ورشة عمل "الإعلام في بناء هوية المؤثرين"، قدمها المذيع عبدالله آل عبيد من قناة الإخبارية، و بمشاركة عدد كبير من الشخصيات المؤثرة بوسائل التواصل الاجتماعي والإعلام والمجتمع .
وقد أشار آل عبيد خلال الورشة إلى أن السعودية قد قفزت (25) مرتبة في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية 2024، لتكون ضمن مجموعة الدول الرائدة على مستوى العالم، وحققت المركز (الرابع) عالمياً و(الأول) إقليمياً و(الثاني) على دول مجموعة العشرين في مؤشر الخدمات الرقمية، بالإضافة إلى تحقيق المركز (السابع) في مؤشر المشاركة الإلكترونية، كما حققت مدينة الرياض المركز (الثالث) من بين (193) مدينة حول العالم.
ثم تطرق إلى دور وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي بشتى أنواعها في تشكيل الوعي المجتمعي لدى قطاع كبير من الأفراد ، والمجتمعات سواء أكانت الرسالة سلبية أم إيجابية، موضحاً أنها قد تساهم في تعزيز وترسيخ القيم والعادات السليمة، وإما أن يكون معول هدم لها، حيث أن الإعلام الرقمي بتقنياته الحديثة سلاح مهم في العصر الحالي، وأدوات التسويق تختلف من مجال لآخر، ومن المهم تحديد الرسالة الرئيسة في تسويق الهوية والثقافة السعودية، مبينة أن الثقافة السعودية يجب نقلها بلغة الشباب المتطورة القائمة على الاختصار والإيجاز.
واختتم المذيع عبدالله آل عبيد حديثه مشدداً على ضرورة مسايرة التحول الرقمي واستخدام الأدوات والتقنيات، وتطبيق النماذج المبتكرة، لتقديم أفضل الخدمات الإعلامية والتقنية، مما يعزز من التنافسية والكفاءة بالمجتمع.

MENAFN19092024000089011017ID1108693725

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