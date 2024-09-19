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اتساع عجز الحساب الجارى الأمريكى بنحو 11% فى الربع الثانى - جريدة البورصة

9/19/2024 2:52:29 PM
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زاد عجز الحساب الجاري الأمريكي بوتيرة كبيرة خلال الربع الثاني من عام 2024، والسبب الرئيسي في ذلك يرجع إلى اتساع عجز ميزان التجارة السلعية خلال نفس الفترة.

وحسب بيانات صدرت عن مكتب التحليلات الاقتصادية الخميس، زاد عجز الميزان الجاري الأمريكي بنسبة 10.7% أو ما يعادل 25.8 مليار دولار إلى 266.8 مليار دولار في الربع الثاني، مقارنة بعجز بلغ 241 مليار دولار في قراءة الربع الأول.

ويضم الميزان الجاري الموازين الفرعية لتجارة السلع والخدمات مع العالم الخارجي، بجانب ميزان تدفقات الدخل بين مواطني الدولة والأجانب.

وأوضحت البيانات أن نسبة عجز الميزان الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي المقوم بالأسعار الجارية زادت إلى 3.7% من 3.4% في الربع الأول.

وزاد جانب المتحصلات (الإيرادات) في الميزان، من صادرات سلعية وخدمية ودخل وارد من الخارج؛ بمقدار 4.9 مليار دولار إلى 1.2 تريليون دولار، في حين ارتفع جانب المدفوعات من واردات ودخل مدفوع بمقدار 30.7 مليار دولار إلى 1.47 تريليون.

ومن منظور أقرب، تراجعت صادرات السلع 0.1 مليار دولار إلى 516.7 مليار مقابل زيادة صادرات الخدمات 3.1 مليار دولار إلى 271.7 مليار دولار، لتصبح محصلة البندين زيادة قدرها 3 مليارات دولار.

وعلى نفس المنوال، زادت واردات السلع 20.1 مليار دولار إلى 813.9 مليار دولار، وارتفعت واردات الخدمات 2.9 مليار دولار إلى 197.7 مليار دولار، لتكون النتيجة النهائية زيادة بقيمة 23 مليار دولار في جانب الواردات الإجمالية.

المصدر:

MENAFN19092024000202011048ID1108693706

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