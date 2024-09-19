المالية تطرح أذون خزانة بقيمة 55 مليار جنيه - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت وزارة المالية نتائج طرحها لأذون الخزانة بقيمة إجمالية بلغت 55 مليار جنيه.

وأوضحت الوزارة، عبر موقعها الإلكتروني اليوم، أن متوسط عائد أذون الخزانة أجل 182 يوما بلغ 29.21%، فيما بلغ أعلى عائد 29.259%، وسجل أقل عائد 29.07%.

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كما بلغ متوسط عائد أذون الخزانة أجل 364 يوما 26.22%، في حين سجل أعلى عائد 26.24%، وأقل عائد 26.13%.

وأشارت إلى أنها قد طرحت اليوم أذون خزانة آجال 182 و364 يوما، بقيم بلغت 30 و25 مليار جنيه على التوالي.

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