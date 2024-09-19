هيما للبلاستيك تستهدف الوصول لـ50 مليون دولار خلال 3 سنوات

(MENAFN
- Al-Borsa News) تستهدف شركة هيما للبلاستيك، الوصول لـ50 مليون دولار صادرات خلال 3 سنوات.
قال على سامى، نائب الرئيس التنفيذى لشركة“هيما بلاستيك ـ هيما فوم”، إنَّ الشركة متخصصة فى عدة منتجات تشمل بلاستيك للصوب الزراعية يوفر فى استهلاك الأسمدة ومياه الرى، ويزيد من إنتاجية المحصول بجانب إنتاج بلاستيك تغطية العلب وأفلام التعبئة والتغليف وشكاير الأسمدة وخراطيم ومواسير الرى وافلام عزل وتبطين البحيرات والنفايات.
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أضاف لـ((البورصة))، أن الشركة لديها 3 مصانع بطاقة إنتاجية 65 ألف طن سنوياً، بجانب شركة شقيقة فى عمان، بينما يتم تصدير 25% من الإنتاج بقيمة تصل لـ20 مليون دولار من المستهدف زيادتها لـ50 مليون دولار خلال 3 سنوات.
وتصدر الشركة منتجاتها للعديد من دول أوروبا وآسيا وأفريقيا فى نحو 30 دولة، ولديها العديد من العملاء المحليين منها شركات بيبسى، وفارم فريتس، وجى أل سى للدهانات، وبيكو، وغاز مصر، وكوكاكولا، وحسن علام، وأوراسكوم، بجانب عملاء دوليين.
كما تستهدف الشركة التوسع خارجياً من خلال افتتاح مكتب لتوزيع منتجاتها بالإمارات العام المقبل، موضحاً أن الشركة تعتمد على خامات محلية بجانب الخامات المستوردة لتوفير منتج بجودة عالية مطابق للمواصفات العالمية. “البلاستيك” يستحوذ على 29% من صادرات مصر الكيماوية خلال النصف الأول
وأشار إلى أن المنتجات المصرية قادرة على المنافسة خارجياً بفضل جودتها العالية والتركيز على منتجات صديقة للبيئة يمكن إعادة تدويرها بجانب خطة الشركة لتحقيق الأستدامة 2030.
و((هيما بلاستيك)) شركة خاصة تأسست من قِبل ((محمد فهمى أحمد وسامى محمد فهمى أحمد)) عام 1975.
بدأت رحلتها فى مجال التعبئة الصناعية عام 1988، وأنتجت أفلام الزراعة ودخلت السوق، تلاها فى عام 1994 إدخال ألواح العزل الجيوممبرين، وفى عام 2006 بدأت الإنتاج فى مجال التعبئة القابلة للتمدد.
فى عام 2019، قامت ((هيما بلاستيك)) بتوسيع منتجاتها من خلال إطلاق سلسلة من المنتجات الجديدة التى تتنوع بين أنابيب الورق الأساسية إلى أفلام البناء. وأربع مجموعات من المنتجات تخدم أكثر من 30 صناعة من المشاريع الضخمة إلى الأعمال المحلية.
أضاف ((سامى))، أن الشركة حريصة على المشاركة فى المعارض المحلية والدولية الكبرى لتعريف العملاء بمنتجاتها وزيادة المبيعات، مشيراً إلى مشاركة الشركة فى معرض صحارى فى دورته الـ36 وتعد المشاركة رقم 20 للشركة بجانب المشاركة فى معرض آخر بالإمارات.
من جانبه، قال هانى خفاجى، المدير العام لشركة ((إنفورما ماركتس مصر)) المنظمة لمعرض صحارى، إنَّ الدورة التى تم عقدها فى الفترة من 15 ـ 17 سبتمبر، شاركت فيها 250 ـ 300 شركة، ونحو 23 دولة منها الصين وهولندا وإسبانيا.
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