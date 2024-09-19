هيما للبلاستيك تستهدف الوصول لـ50 مليون دولار خلال 3 سنوات

MENAFN - Al-Borsa News) تستهدف شركة هيما للبلاستيك، الوصول لـ50 مليون دولار صادرات خلال 3 سنوات.

قال على سامى، نائب الرئيس التنفيذى لشركة“هيما بلاستيك ـ هيما فوم”، إنَّ الشركة متخصصة فى عدة منتجات تشمل بلاستيك للصوب الزراعية يوفر فى استهلاك الأسمدة ومياه الرى، ويزيد من إنتاجية المحصول بجانب إنتاج بلاستيك تغطية العلب وأفلام التعبئة والتغليف وشكاير الأسمدة وخراطيم ومواسير الرى وافلام عزل وتبطين البحيرات والنفايات.

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أضاف لـ((البورصة))، أن الشركة لديها 3 مصانع بطاقة إنتاجية 65 ألف طن سنوياً، بجانب شركة شقيقة فى عمان، بينما يتم تصدير 25% من الإنتاج بقيمة تصل لـ20 مليون دولار من المستهدف زيادتها لـ50 مليون دولار خلال 3 سنوات.

وتصدر الشركة منتجاتها للعديد من دول أوروبا وآسيا وأفريقيا فى نحو 30 دولة، ولديها العديد من العملاء المحليين منها شركات بيبسى، وفارم فريتس، وجى أل سى للدهانات، وبيكو، وغاز مصر، وكوكاكولا، وحسن علام، وأوراسكوم، بجانب عملاء دوليين.

كما تستهدف الشركة التوسع خارجياً من خلال افتتاح مكتب لتوزيع منتجاتها بالإمارات العام المقبل، موضحاً أن الشركة تعتمد على خامات محلية بجانب الخامات المستوردة لتوفير منتج بجودة عالية مطابق للمواصفات العالمية.

وأشار إلى أن المنتجات المصرية قادرة على المنافسة خارجياً بفضل جودتها العالية والتركيز على منتجات صديقة للبيئة يمكن إعادة تدويرها بجانب خطة الشركة لتحقيق الأستدامة 2030.

و((هيما بلاستيك)) شركة خاصة تأسست من قِبل ((محمد فهمى أحمد وسامى محمد فهمى أحمد)) عام 1975.

بدأت رحلتها فى مجال التعبئة الصناعية عام 1988، وأنتجت أفلام الزراعة ودخلت السوق، تلاها فى عام 1994 إدخال ألواح العزل الجيوممبرين، وفى عام 2006 بدأت الإنتاج فى مجال التعبئة القابلة للتمدد.

فى عام 2019، قامت ((هيما بلاستيك)) بتوسيع منتجاتها من خلال إطلاق سلسلة من المنتجات الجديدة التى تتنوع بين أنابيب الورق الأساسية إلى أفلام البناء. وأربع مجموعات من المنتجات تخدم أكثر من 30 صناعة من المشاريع الضخمة إلى الأعمال المحلية.

أضاف ((سامى))، أن الشركة حريصة على المشاركة فى المعارض المحلية والدولية الكبرى لتعريف العملاء بمنتجاتها وزيادة المبيعات، مشيراً إلى مشاركة الشركة فى معرض صحارى فى دورته الـ36 وتعد المشاركة رقم 20 للشركة بجانب المشاركة فى معرض آخر بالإمارات.

من جانبه، قال هانى خفاجى، المدير العام لشركة ((إنفورما ماركتس مصر)) المنظمة لمعرض صحارى، إنَّ الدورة التى تم عقدها فى الفترة من 15 ـ 17 سبتمبر، شاركت فيها 250 ـ 300 شركة، ونحو 23 دولة منها الصين وهولندا وإسبانيا.