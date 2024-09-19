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قرار جديد يُحدد السلع الاستراتيجية المحظور عدم بيعها وإخفائها

9/19/2024 2:40:34 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) وافق مجلس الوزراء على تجديد قرار رئيس الوزراء رقم 5000 لسنة 2023، الخاص بتحديد السلع الاستراتيجية، وذلك لمدة مماثلة.

ونص القرار على اعتبار 7 سلع من المنتجات الاستراتيجية وهى:“الأرز – السكر – زيت الخليط – الفول – الجبن الأبيض – الألبان – المكرونة”، وحظر حبس تلك السلع عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأى صورة أخرى، وذلك لمدة ستة أشهر.

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وقال مجلس الوزراء، فى بيان، إن هذه الموافقة تأتى فى إطار الجهود المبذولة لضبط حركة الأسواق وأسعار السلع، وبما يضمن توافر السلع الاستراتيجية للمواطنين.

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