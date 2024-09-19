قرار جديد يُحدد السلع الاستراتيجية المحظور عدم بيعها وإخفائها

(MENAFN
- Al-Borsa News) وافق مجلس الوزراء على تجديد قرار رئيس الوزراء رقم 5000 لسنة 2023، الخاص بتحديد السلع الاستراتيجية، وذلك لمدة مماثلة.
ونص القرار على اعتبار 7 سلع من المنتجات الاستراتيجية وهى:“الأرز – السكر – زيت الخليط – الفول – الجبن الأبيض – الألبان – المكرونة”، وحظر حبس تلك السلع عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأى صورة أخرى، وذلك لمدة ستة أشهر.
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وقال مجلس الوزراء، فى بيان، إن هذه الموافقة تأتى فى إطار الجهود المبذولة لضبط حركة الأسواق وأسعار السلع، وبما يضمن توافر السلع الاستراتيجية للمواطنين.
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