قرار جديد يُحدد السلع الاستراتيجية المحظور عدم بيعها وإخفائها

MENAFN - Al-Borsa News) وافق مجلس الوزراء على تجديد قرار رئيس الوزراء رقم 5000 لسنة 2023، الخاص بتحديد السلع الاستراتيجية، وذلك لمدة مماثلة.

ونص القرار على اعتبار 7 سلع من المنتجات الاستراتيجية وهى:“الأرز – السكر – زيت الخليط – الفول – الجبن الأبيض – الألبان – المكرونة”، وحظر حبس تلك السلع عن سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأى صورة أخرى، وذلك لمدة ستة أشهر.

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وقال مجلس الوزراء، فى بيان، إن هذه الموافقة تأتى فى إطار الجهود المبذولة لضبط حركة الأسواق وأسعار السلع، وبما يضمن توافر السلع الاستراتيجية للمواطنين.