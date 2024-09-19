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بعثة أبيض الشباب تُغادر إلى الكويت للمشاركة في تصفيات كأس آسيا

9/19/2024 10:00:37 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

غادرت صباح اليوم إلى دولة الكويت بعثة منتخبنا الوطني للشباب لكرة القدم تحت 20 عاماً لخوض مباريات المجموعة الثالثة في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا للشباب التي ستقام خلال الفترة من 21 إلى 29 سبتمبر ، وتضم المجموعة إلى جانب منتخبنا منتخبات كوريا الجنوبية ولبنان والكويت وجزر ماريانا الشمالية.

وضمت بعثة المنتخب أعضاء الجهاز الفني والإداري و 24 لاعباً اختارهم المدرب الوطني سليم عبدالرحمن وهم : زايد عبدالله ، علي الصفار ، عبدالله الشامسي ، يوسف أحمد ، فهد جاسم ، حمدان سعيد ، منصور البلوشي ، نهيان المعمري ،عبدالرحمن طلال ، محمد عبدالسلام ، عتيق عصام ، عبدالعزيز المرزوقي ، سيف الكعبي ، ماجد المهري ، حازم محمد ، سولومون سوسو ، راشد المزروعي ، أنطوني خياط ، غيث آل لوتاه ، غيث عبدالله ، عيد الحمادي ، عبيد سالم ، أحمد رائد وسيف الفارسي.

واستعد منتخبنا للتصفيات بشكل جيد ، حيث شارك في بطولة اتحاد غرب آسيا التي أقيمت في المملكة العربية السعودية واحتل المركز الثاني ، وأقام بعدها معسكراً خارجيأ في العاصمة الكرواتية ,زغرب, خاض خلاله 3 مباريات ودية أمام قطر وبولندا وكرواتيا ، وكانت آخر محطات الإعداد إقامة تجمع داخلي في منطقة جبل علي بدبي أدى خلاله مجموعة من الحصص التدريبية على فترتين صباحية ومسائية.

ويستهل منتخبنا مشوراه في التصفيات يوم السبت 21 سبتمبر الحالي بمواجهة منتخب لبنان الساعة السادسة والنصف بتوقيت الإمارات ، وفي يوم الإثنين 23 سبتمبر سيواجه منتخب جزر ماريانا الشمالية ، بينما يلتقي منتخب كوريا الجنوبية يوم 27 سبتمبر ، ويختتم التصفيات بمواجهة منتخب الكويت المستضيف يوم 29 سبتمبر.

وتشهد التصفيات مشاركة 45 منتخباً تم توزيعها على 10 مجموعات، ويتأهل إلى النهائيات المقررة في الصين 2025 صاحب المركز الأول في كل مجموعة إلى جانب أفضل خمسة منتخبات حاصلة على المركز الثاني.


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