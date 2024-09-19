منتخب الإمارات يشارك في بطولة آسيا المؤهلة لكأس العالم للكاراتيه بالصين

يشارك الإمارات في بطولة آسيا للكاراتيه للرجال التي تقام منافساتها بمدينة هانج تشو الصينية، خلال الفترة من 20 إلى 22 سبتمبر الجاري والمؤهلة للنسخة الأولى من بطولة كأس العالم للكاراتيه التي تستضيفها إسبانيا نوفمبر المقبل.

تضم تشكيلة المنتخب، 5 لاعبين ولاعبات هم كريم رامي في مسابقة "الكاتا" فردي رجال، وزايد خضير في مسابقة "الكوميتيه" فردي رجال، و3 لاعبات في مسابقة "الكوميتيه" فردي وفرق، هن حوراء العجمي، وسارة العامري وفاطمة خصيف.

ويرأس بعثة منتخبنا في البطولة الآسيوية، راشد عبدالمجيد آل علي نائب رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للكاراتيه وتضم إبراهيم النعيمي عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة المسابقات باتحاد الإمارات للكاراتيه، عضو لجنة التنظيم والمسابقات بالاتحاد الآسيوي، والمدربين وحيد حسيني ونادر بيجي، وجابر الزعابي رئيس لجنة الحكام عضو لجنتي الحكام الدولية والآسيوية.

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