تاعرابت أفضل لاعب في الدوري الإماراتي عن شهر أغسطس

أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية لكرة القدم، أسماء الفائزين بجوائز الأفضل الشهرية، عن شهر أغسطس، في دوري أدنوك للمحترفين الموسم الجاري.

وفاز بجائزة أفضل لاعب، عادل تاعرابت النصر، متفوقاً على سردار أزمون (شباب الأهلي)، وسفيان رحيمي (العين)، وعثمان كامارا (الشارقة)، وأناتول أبانج (البطائح).

فيما توج بجائزة أفضل حارس مرمى، عبد الله التميمي حارس النصر، متفوقا على الثنائي زايد أحمد (الوحدة)، وعادل الحوسني (الشارقة).

وحصل على جائزة أفضل مدرب في شهر أغسطس، ألفريد شرودر المدير الفني لفريق النصر متفوقا على أولاريو كوزمين (الشارقة)، وروني ديلا (الوحدة).

وجرت عملية التصويت من قبل الجماهير، عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق عبر الهواتف الذكية، خلال الـ 24 ساعة المخصصة للتصويت، حيث كانت الرابطة قد أعلنت أسماء المرشحين في كل الفئات الثلاث ودعت جماهير الأندية للمشاركة وحسم الجوائز لنجومهم المفضلين.

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