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تعاون في مجال السياحة بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية

9/19/2024 8:32:58 AM
(MENAFN- Asdaf News) أُقيمت اليوم بمحافظة ظفار أعمال الجلسات المشتركة بين شركاء القطاع السياحي بسلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية وذلك ضمن فعالية“مرحبا ظفار” التي تنظمها وزارة التراث والسياحة بمشاركة أكثر من 40 شركة سياحية و 13 إعلاميًا يمثلون المؤسسات الإعلامية في المملكة العربية السعودية لمدة خمسة أيام.

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