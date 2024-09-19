الأولى عالمياً.. دبي تحقق 8 دقائق لوصول وحدة «الحوادث المرورية» للموقع

أوضحت هيئة الطرق والمواصلات بدبي أن أنظمة الذكاء الاصطناعي المستخدمة في التحكم ورصد الحركة المرورية ساهمت في خفض مدة الاستجابة للحالات الطارئة في طرق إمارة دبي إلى مستويات تعد الأقل عالمياً، حيث انخفض زمن وصول وحدة إدارة الحوادث المرورية المشترك لموقع البلاغ من 10 دقائق إلى 8 دقائق، وانخفض زمن إخلاء الطريق من المركبات المتضررة من الحوادث والمتعطلة من 15 دقيقة إلى 6 دقائق.



وقال محمد آل علي مدير إدارة الأنظمة المرورية الذكية في الهيئة إن أنظمة الذكاء الاصطناعي تتحكم بالحركة المرورية بشكل ذاتي ومن دون تدخل بشري في 60% من الطرق الرئيسية بالإمارة، وبعد اكتمال المرحلة الثانية التي تعمل الهيئة على تنفيذها ضمن مشروع تطوير وتوسعة الأنظمة المرورية الذكية سوف يتحكم الذكاء الاصطناعي في الطرق الرئيسية بنسبة 100%، مشيراً إلى أنه سيتم توظيف أحدث التقنيات والبرمجيات الذكية لتسهيل عملية التنقل في دبي مثل تقنية التفاعل المشترك (C-ITS).

وأشار إلى أن مركز دبي للأنظمة المرورية الذكية يعمل على توجيه الحركة المرورية بناءً على تحليل البيانات الضخمة الواردة من الطرق، والتي ترصدها أجهزة تعداد المركبات وكاميرات المراقبة التلفزيونية ومجسات استشعار الطقس التي تقوم بإرسال البيانات بشكل فوري إلى المركز لتحليلها، وبناءً على النتائج يتم وضع الخطط من قبل الأنظمة الذكية وبثها من دون تدخل بشري إلى الإشارات المرورية لاستيعاب حركة المركبات أو اللوحات والإلكترونية التي تقوم بتوجيه السائقين إلى استخدام مسارات بديلة.

التفاعل المشترك

وأشار آل علي إلى أن الخطط المستقبلية ستركز على وجود تغطية شاملة لجميع شوارع دبي باستخدام تقنيات التفاعل المشترك بين المركبات والبنية التحتية، والتي ستسمح للسائقين بتلقي معلومات فورية حول حركة المرور عبر تطبيقات مثل خرائط جوجل والتردد وموجات الراديو، لافتاً إلى أن الهيئة تدرس استخدام تقنيات الجيل الخامس 5G لتسريع نقل البيانات المرورية، وتقليل الاعتماد على الكابلات الأرضية.

وأكد أن الهيئة تواصل اختبار الأنظمة الجديدة ميدانياً لضمان تفاعل الجمهور معها بفعالية، مشيراً إلى أن تقنيات الذكاء الاصطناعي ستمكن النظام من التنبؤ بالازدحامات واتخاذ الإجراءات المناسبة قبل وقوعها بفارق زمني يصل إلى 60 دقيقة.