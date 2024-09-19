ساندرز: المذبحة في غزة تُنفذ بمعدات عسكرية أميركية

MENAFN - Palestine News ) واشنطن / PNN - دعا السيناتور الأميركي المستقل بيرني ساندرز إلى وقف ما وصفه بالتواطؤ بين الإدارة الأميركية والحكومة الإسرائيلية في الحرب على الشعب الفلسطيني.

وفي كلمة إلى أعضاء مجلس الشيوخ أمس الأربعاء، أعلن ساندرز أنه سيقدم الأسبوع المقبل مشروع قرار إلى الكونغرس للتصويت عليه من أجل وقف أسلحة أميركية لجيش الاحتلال قيمتها 20 مليار دولار.

وعلى الرغم من بروز أصوات في الكونغرس تندد بالحرب على غزة، فإن أغلبية المشرعين الأميركيين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري تؤيد إمداد إسرائيل بالأسلحة والأموال، وبالتالي فإن فرصة تمرير أي مشروع قرار يناقض هذه السياسة تبدو معدومة.

وأكد ساندرز أن المذبحة الاسرائيلية في غزة تُنفذ بمعدات عسكرية أميركية، مستنكرا أن تتواطأ بلاده في هذه الكارثة الإنسانية.

وأشار إلى أن إسرائيل تستخدم الأسلحة الأميركية بشكل ينتهك القانون الدولي في غزة.

وأوضح ساندرز أن 60% من ضحايا الحرب المستمرة على غزة منذ نحو عام من النساء والأطفال، وأن 90% من السكان تعرضوا للتهجير بسبب الحرب.

ودعا السناتور الأميركي المستقل مرارا إلى وقف الدعم العسكري والمالي لإسرائيل، واتهم رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بتنفيذ تطهير عرقي في قطاع غزة.

ومنتصف أغسطس/آب الماضي، وافقت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن على بيع أسلحة بقيمة 20.3 مليار دولار من الأسلحة لإسرائيل ضمن 5 حزم منفصلة.

وتشمل هذه الصفقة بيع 50 مقاتلة "إف 15آي" و"إف 15 إيه ىي" والذخائر المرتبطة بها بقيمة 18.9 مليار دولار، وهي تشكل الحصة الأكبر من إجمالي المبيعات.