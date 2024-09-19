التنمية الاجتماعية تقدم إغاثة عاجلة للنازحين في بيت حانون شمال قطاع غزة

(MENAFN
- Palestine News Network
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غزة / PNN - قدمت وزارة التنمية الاجتماعية، اليوم الخميس، طرودا إغاثية عاجلة للنازحين في مركز الإيواء الوحيد في بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة.
وقال منسق الوزارة في غزة سعيد الأستاذ، إن طواقم الوزارة قدمت طرودا إغاثية عاجلة إلى مئات الأسر النازحة المتواجدة في مدرسة غازي الشوا ببلدة بيت حانون، والتي تعتبر المركز الوحيد في البلدة.
وأوضح، أن تقديم الطرود الصحية والإغاثية التي تشتمل على مواد غذائية وأغطية وفرشات وحرامات وشوادر للوقاية من الظروف الجوية والإيواء، جاء بعد أن تعرضت المدرسة إلى قصف صاروخي إسرائيلي أدى إلى تدمير جزء كبير منها وتضرر النازحين الذين أصبحوا في الشوارع والطرقات بلا مأوى وسط ظروف إنسانية صعبة.
وأشار الأستاذ، إلى أن الوزارة تبذل جهودا كبيرة مع الجهات الإغاثية والمؤسسات الإنسانية المحلية والدولية من أجل التخفيف من معاناة أبناء شعبنا في قطاع غزة في ظل عدوان الاحتلال المتواصل لليوم 349 على التوالي.
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