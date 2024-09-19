التنمية الاجتماعية تقدم إغاثة عاجلة للنازحين في بيت حانون شمال قطاع غزة

MENAFN - Palestine News ) غزة / PNN - قدمت وزارة التنمية الاجتماعية، اليوم الخميس، طرودا إغاثية عاجلة للنازحين في مركز الإيواء الوحيد في بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة.

وقال منسق الوزارة في غزة سعيد الأستاذ، إن طواقم الوزارة قدمت طرودا إغاثية عاجلة إلى مئات الأسر النازحة المتواجدة في مدرسة غازي الشوا ببلدة بيت حانون، والتي تعتبر المركز الوحيد في البلدة.

وأوضح، أن تقديم الطرود الصحية والإغاثية التي تشتمل على مواد غذائية وأغطية وفرشات وحرامات وشوادر للوقاية من الظروف الجوية والإيواء، جاء بعد أن تعرضت إلى صاروخي إسرائيلي أدى إلى تدمير جزء كبير منها وتضرر النازحين الذين أصبحوا في الشوارع والطرقات بلا مأوى وسط ظروف إنسانية صعبة.

وأشار الأستاذ، إلى أن الوزارة تبذل جهودا كبيرة مع الجهات الإغاثية والمؤسسات الإنسانية المحلية والدولية من أجل التخفيف من معاناة أبناء شعبنا في قطاع غزة في ظل عدوان الاحتلال المتواصل لليوم 349 على التوالي.