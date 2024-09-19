وزير الأوقاف يطلع على آثار عدوان الاحتلال على جنين ومخيمها

MENAFN - Palestine News ) جنين / PNN – اطلع وزير الأوقاف والشؤون الدينية محمد مصطفى نجم، اليوم الخميس، على آثار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها.

والتقى نجم، مع محافظ جنين كمال أبو الرب، بحضور كل من مفتي الأجهزة الأمنية محمد صلاح، وعدد من مدراء الأجهزة الأمنية، وأمين سر إقليم حركة فتح في جنين محمود حواشين، ورئيس مجلس الخدمات الشعبية في مخيم جنين محمد الصباغ، واطلع على أوضاع المحافظة، وتداعيات الاقتحامات والوضع الاقتصادي المتضرر، والدمار الذي طال البنية التحتية فيها.

وأكد، أن تعليمات وتوجيهات القيادة والحكومة الفلسطينية بضرورة متابعة وتوفير احتياجات المحافظة، وتنسيق الجهود المبذولة لإنجاح برنامج تعزيز صمود أبناء شعبنا، مشيراً الى أن هذه الزيارة تأتي لتذليل كافة الصعوبات أمام الخطط الموضوعة لتعزيز آليات العمل، وتوجيه كافة كوادر الوزارة لرعاية مشاريعها في المحافظة.

وقال نجم، إن كل محاولات الاحتلال بكسر صمود أهالي جنين لن تنجح، مشددا على ضرورة تعاون كل المؤسسات الرسمية والأهلية والدينية في المحافظة لإعادة إصلاح ما دمره الاحتلال في الشوارع والبنى التحتية.

وتفقد، الدمار والخراب الذي أحدثه الاحتلال في كل من مسجد خالد بن الوليد في الحي الشرقي من مدينة جنين، وجامع أنصار داخل مخيم جنين.

وقال نجم، إن النقص في عدد الأئمة والخطباء يجري التنسيق له من أجل تفعيل نظام المحفظة، لسد النقص في عدد الأئمة في المساجد وفق الخطة الاستراتيجية الموضوعة من قبل وزارة الأوقاف.

واجتمع نجم مع مدير الخدمات الشعبية محمد صباغ الذي أطلعه على أوضاع المخيم، واحتياجاته، والظروف التي يعيش فيها الأهالي بعد عدوان الاحتلال الأخير على مدينة ومخيم جنين والذي استمر 10 أيام.