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مستعمرون يهاجمون مركبات المواطنين جنوب نابلس

9/19/2024 8:20:36 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس / PNN - هاجم مستعمرون، ظهر اليوم الخميس، مركبات المواطنين قرب قرية بورين جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات المستعمرين هاجموا المركبات، ورشقوها بالحجارة على الطريق القريبة من مستعمرة "يتسهار"، المقامة على أراضي المواطنين جنوب نابلس.

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