مستعمرون يهاجمون مركبات المواطنين جنوب نابلس
التاريخ
9/19/2024 8:20:36 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
)
نابلس / PNN - هاجم مستعمرون، ظهر اليوم الخميس، مركبات المواطنين قرب قرية بورين جنوب نابلس.
وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات المستعمرين هاجموا المركبات، ورشقوها بالحجارة على الطريق القريبة من مستعمرة "يتسهار"، المقامة على أراضي المواطنين جنوب نابلس.
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