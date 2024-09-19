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كاسكو للتطوير العقاري تنطلق رسميًا في الإمارات باستثمار أولي 1.2 مليار درهم

9/19/2024 7:26:44 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت «كاسكو» للتطوير العقاري، عن انطلاقتها الرسمية في السوق الإماراتي الواعد، باستثمار أولي يصل إلى 1.2 مليار درهم. في المرحلة المقبلة، وتعمل الشركة على إطلاق وبيع وتسليم أول ثلاثة مشاريع لها، مع استثمار أولي يتجاوز 1.2 مليار درهم، في مناطق حيوية في دبي مثل الخليج التجاري والجداف.

ومنذ العام 2008، أثبتت مجموعة كاسكو نفسها في عالم العقارات من خلال مشاريع مميزة مثل «ويفز تاور» و«كاسكو ريزيدنس» و«كاسكو تاور» و«جلف أواسيس». بناءاً على هذه الأسس المتينة، تسعى كاسكو للتطوير العقاري إلى تقديم مشاريع سكنية مبتكرة تجمع بين التميز والراحة وتلبي احتياجات أسلوب الحياة الحديث.

وقال مصطفى القيسي، رئيس مجلس إدارة كاسكو للتطوير العقاري: متحمسون لتقديم كاسكو للتطوير العقاري إلى سوق دبي المتنامي، ونسعى لتوفير تجارب سكنية استثنائية تركز على رفاهية عملائنا. شعارنا «نُثري خيالك» يعكس التزامنا بالابتكار والتميز، حيث ندمج التصميم العصري مع الأداء المتميز لخلق بيئة سكنية ملهمة تتجاوز المعايير التقليدية.

وأضاف عيسى عبدالرحمن، الرئيس التنفيذي للشركة: نحن ملتزمون بخلق مساحات سكنية تعزز جودة الحياة وتُثري أسلوبها. نحن لا نركز فقط على الرفاهية، بل على تصميم منازل تمزج بين التصميم المتميز والجودة العالية لتوفير تجربة سكنية استثنائية. سنستمر في تقديم القيم التي تميز مجموعة كاسكو: الاحترافية، الموثوقية، والجودة العالية.

وبهدف تطوير وبيع مليون قدم مربع من المشاريع السكنية بحلول عام 2025، تسعى شركة كاسكو للتطوير العقاري إلى تقديم مفاهيم عقارية مبتكرة، معتمدة على أحدث تقنيات التصميم والتكنولوجيا لوضع معايير جديدة في القطاع العقاري.

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