كاسكو للتطوير العقاري تنطلق رسميًا في الإمارات باستثمار أولي 1.2 مليار درهم

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت «كاسكو» للتطوير العقاري، عن انطلاقتها الرسمية في السوق الإماراتي الواعد، باستثمار أولي يصل إلى 1.2 مليار درهم. في المرحلة المقبلة، وتعمل الشركة على إطلاق وبيع وتسليم أول ثلاثة مشاريع لها، مع استثمار أولي يتجاوز 1.2 مليار درهم، في مناطق حيوية في دبي مثل الخليج التجاري والجداف.
ومنذ العام 2008، أثبتت مجموعة كاسكو نفسها في عالم العقارات من خلال مشاريع مميزة مثل «ويفز تاور» و«كاسكو ريزيدنس» و«كاسكو تاور» و«جلف أواسيس». بناءاً على هذه الأسس المتينة، تسعى كاسكو للتطوير العقاري إلى تقديم مشاريع سكنية مبتكرة تجمع بين التميز والراحة وتلبي احتياجات أسلوب الحياة الحديث.
وقال مصطفى القيسي، رئيس مجلس إدارة كاسكو للتطوير العقاري: متحمسون لتقديم كاسكو للتطوير العقاري إلى سوق دبي المتنامي، ونسعى لتوفير تجارب سكنية استثنائية تركز على رفاهية عملائنا. شعارنا «نُثري خيالك» يعكس التزامنا بالابتكار والتميز، حيث ندمج التصميم العصري مع الأداء المتميز لخلق بيئة سكنية ملهمة تتجاوز المعايير التقليدية.
وأضاف عيسى عبدالرحمن، الرئيس التنفيذي للشركة: نحن ملتزمون بخلق مساحات سكنية تعزز جودة الحياة وتُثري أسلوبها. نحن لا نركز فقط على الرفاهية، بل على تصميم منازل تمزج بين التصميم المتميز والجودة العالية لتوفير تجربة سكنية استثنائية. سنستمر في تقديم القيم التي تميز مجموعة كاسكو: الاحترافية، الموثوقية، والجودة العالية.
وبهدف تطوير وبيع مليون قدم مربع من المشاريع السكنية بحلول عام 2025، تسعى شركة كاسكو للتطوير العقاري إلى تقديم مفاهيم عقارية مبتكرة، معتمدة على أحدث تقنيات التصميم والتكنولوجيا لوضع معايير جديدة في القطاع العقاري.
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