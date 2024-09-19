صيدم يطالب القنصل الفرنسي العام باعتراف بلاده بالدولة الفلسطينية

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله / PNN - طالب نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح صبري صيدم، القنصل الفرنسي العام في القدس نيكولاس كاسيانيديس، بأن تعترف فرنسا بالدولة الفلسطينية، وأن تحذو حذو العديد من دول الاتحاد الأوروبي.
ووضع صيدم، القنصل الفرنسي في صورة آخر المستجدات الميدانية على الساحة الفلسطينية، وعرقلة الحكومة الإسرائيلية لكل المبادرات والاتفاقيات التي من شأنها وقف العدوان على قطاع غزة.
وثمن، تصويت فرنسا يوم أمس في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح القرار الداعي لإنهاء الاحتلال، ومشيدا بالجهود الإنسانية التي تبذلها في إغاثة شعبنا في الضفة وغزة، ومشدداً على أهمية تعزيز تلك الجهود الإغاثية ودعم كامل مؤسسات الامم المتحدة.
من جانبه، أكد القنصل الفرنسي العام على التزام فرنسا بحل الدولتين وإصرارها على إحقاق الحقوق وفق قرارات الشرعية الدولية.
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