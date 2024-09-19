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صيدم يطالب القنصل الفرنسي العام باعتراف بلاده بالدولة الفلسطينية

9/19/2024 7:14:02 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله / PNN - طالب نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح صبري صيدم، القنصل الفرنسي العام في القدس نيكولاس كاسيانيديس، بأن تعترف فرنسا بالدولة الفلسطينية، وأن تحذو حذو العديد من دول الاتحاد الأوروبي.

ووضع صيدم، القنصل الفرنسي في صورة آخر المستجدات الميدانية على الساحة الفلسطينية، وعرقلة الحكومة الإسرائيلية لكل المبادرات والاتفاقيات التي من شأنها وقف العدوان على قطاع غزة.

وثمن، تصويت فرنسا يوم أمس في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح القرار الداعي لإنهاء الاحتلال، ومشيدا بالجهود الإنسانية التي تبذلها في إغاثة شعبنا في الضفة وغزة، ومشدداً على أهمية تعزيز تلك الجهود الإغاثية ودعم كامل مؤسسات الامم المتحدة.

من جانبه، أكد القنصل الفرنسي العام على التزام فرنسا بحل الدولتين وإصرارها على إحقاق الحقوق وفق قرارات الشرعية الدولية.

MENAFN19092024000205011050ID1108691854

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