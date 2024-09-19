الأونروا / الفلسطينيون بغزة يتناولون وجبة واحدة فقط كل يومين

MENAFN - Palestine News ) نيويورك/ PNN - أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" أن الفلسطينيين في قطاع غزة لا يستطيعون تناول سوى وجبة واحدة كل يومين، بسبب الحصار الإسرائيلي.

جاء ذلك في بيان نشرته الخميس تعليقا على الاحتياجات الغذائية للفلسطينيين في قطاع غزة الذي بلغ عدد النازحين فيه جراء الهجمات الإسرائيلية مليوني شخص.

وأكدت أنه وفقا لبيانات "المجلس النرويجي للاجئين" ، ومنظمات أخرى، فإن 83 بالمئة من المساعدات الغذائية المطلوبة لا يمكن إيصالها إلى غزة.

وقالت الوكالة إن "الناس في غزة يتناولون وجبة واحدة كل يومين في المتوسط".

وأشارت إلى أنها قامت مع شركائها بتوزيع البسكويت عالي الطاقة على الأطفال للحد من آثار سوء التغذية.

والأحد، حذر رئيس مجلس إدارة مخابز كامل عجور بمدينة غزة، كامل عجور، من عودة شبح المجاعة شمال القطاع بعد بدء ظهور أزمة بإنتاج الخبز جراء توقف 5 مخابز عن العمل من أصل 6 موجودة شمال القطاع.

وجراء الحرب وقيود إسرائيلية تنتهك القوانين الدولية يعاني الفلسطينيون في قطاع غزة من شح شديد بإمدادات الغذاء والماء والدواء، وصلت إلى حد تسجيل وفيات جراء الجوع.

وبدعم أمريكي مطلق تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة في غزة خلفت أكثر من 136 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل حربها المدمرة على القطاع متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.