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اندلاع مواجهات عقب اقتحام الاحتلال المغير شرق رام الله

9/19/2024 7:14:01 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- اندلعت مواجهات بين الشبان، وقوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الخميس، في قرية المغير شمال شرق رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن المواجهات اندلعت عقب اقتحام الاحتلال المنطقة الشرقية للقرية، إذ أطلق الجنود قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب الشبان، دون وقوع إصابات.

يذكر بأن القرية تتعرض على مدى الأشهر الماضية لعدة هجمات من الاحتلال والمستعمرين، كان آخرها أمس، حيث هاجم مستعمرون أطراف القرية، وأشعلوا النار بمساحات واسعة من الأراضي الزراعية.

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