اندلاع مواجهات عقب اقتحام الاحتلال المغير شرق رام الله

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله/PNN- اندلعت مواجهات بين الشبان، وقوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الخميس، في قرية المغير شمال شرق رام الله.
وأفادت مصادر محلية، بأن المواجهات اندلعت عقب اقتحام الاحتلال المنطقة الشرقية للقرية، إذ أطلق الجنود قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب الشبان، دون وقوع إصابات.
يذكر بأن القرية تتعرض على مدى الأشهر الماضية لعدة هجمات من الاحتلال والمستعمرين، كان آخرها أمس، حيث هاجم مستعمرون أطراف القرية، وأشعلوا النار بمساحات واسعة من الأراضي الزراعية.
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