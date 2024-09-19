اجتماع خماسي غربي لمناقشة تفجيرات لبنان ومفاوضات غزة

MENAFN - Palestine News ) باريس / PNN - يجتمع ممثلون للدبلوماسية الأميركية والفرنسية والألمانية والإيطالية والبريطانية، اليوم الخميس، في باريس لمناقشة الوضع في لبنان ومصير المفاوضات من أجل التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية الأربعاء.

ويأتي الاجتماع غداة زيارة سريعة قام بها الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن للعاصمة المصرية القاهرة في محاولة لإحياء المفاوضات حول اتفاق بين حركة حماس وإسرائيل.

كما زادت المخاوف من خطر اندلاع حرب واسعة النطاق بين إسرائيل وحزب الله، بعد موجة تفجيرات يومي الثلاثاء والأربعاء التي طالت أجهزة اتصال لاسلكية يستخدمها عناصر حزب الله اللبناني، وأسفرت عن 32 قتيلا على الأقل وأكثر من 3200 جريح في لبنان.

من جانبها، أعلنت إسرائيل مساء الأربعاء انتقال "مركز ثقل الحرب إلى الشمال".

وأكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني مشاركته في اجتماع باريس، موضحا في بيان أن اللقاء سيبحث أيضا التطورات في أوكرانيا.

وجاء في بيان الوزير الإيطالي أن الاجتماع سيركز على الأزمة في الشرق الأوسط، مع اهتمام خاص بحال المفاوضات القائمة من أجل وقف لإطلاق النار في غزة، وبالوضع في لبنان.

وسيتم التطرق أيضا إلى قضية تعزيز الدعم لأوكرانيا.

وسيمثل دبلوماسي ألماني وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك، في حين لم تؤكد لندن مستوى مشاركتها إلى الآن.

وأكدت الخارجية الأميركية مشاركة بلينكن، لافتة إلى أنه سيلتقي أيضا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.