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بلغاريا ُتحقق في صلات شركة بأجهزة اتصال لاسلكية انفجرت في لبنان

9/19/2024 7:13:34 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

قال جهاز الأمن في بلغاريا اليوم الخميس إنه سيحقق مع شركة مرتبطة ببيع أجهزة اتصال لاسلكية (بيجر) لجماعة حزب الله اللبنانية والتي انفجرت هذا الأسبوع في هجوم منسق.

وقالت وكالة أمن الدولة البلغارية في بيان إنها تعمل مع وزارة الداخلية للتحقيق في دور شركة مسجلة في الدولة، دون تسميتها.

وتقول تقارير إعلامية بلغارية إن شركة نورتا جلوبال المحدودة ومقرها صوفيا سهّلت بيع أجهزة البيجر التي انفجرت في أنحاء لبنان يوم الثلاثاء مما أسفر عن مقتل 11 شخصا وإصابة أربعة آلاف آخرين.

ولم يتسن لرويترز بعد التحقق من صلة شركة نورتا بالأمر. ولم يرد مسؤولو الشركة بعد على طلبات للتعليق. كما لم يرد محام سجل الشركة في مبنى سكني في صوفيا على أسئلة رويترز.

وأظهر تحليل أجرته رويترز لصور لأجهزة بيجر مدمرة أن تصميمها يتوافق مع أجهزة الاتصال اللاسلكي التي تصنعها شركة جولد أبوللو التايوانية. وقالت جولد أبويلو أمس الأربعاء إن أجهزة البيجر صنعتها شركة بي.إيه.سي للاستشارات ومقرها بودابست.

لكن موقع تيليكس المجري الإخباري قال إن نورتا سهّلت البيع بالفعل، نقلا عن مصادر.

وقالت وكالة أمن الدولة إنها لم ترصد أي شحنات من أجهزة البيجر المشتبه بها على الأراضي البلغارية.

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