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جماهير سلتيك الاسكتلندي تتضامن مع فلسطين في مباراة الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا

9/19/2024 6:12:19 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) سلوفاكيا / PNN - رفع مشجعو فريق سلتيك الاسكتلندي لكرة القدم لافتات داعمة لفلسطين خلال المواجهة مع فريق سلوفان براتيسلافا السلوفاكي في مباراة الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا.

واشتهر مشجعو سلتيك بتأييدهم لفلسطين في العديد من المباريات التي جرت على ملعبهم.

وشهدت المباراة التي أقيمت الأربعاء على أرض ملعب سلتيك بارك رفع أعلام فلسطين ولافتات تدعو إلى الوحدة في مواجهة الهجمات الإسرائيلية.

وكتبت على إحدى اللافتات: "يمكنهم أن يضطهدوكم، ويمكنهم أن يسجنوكم، لكنهم لن يتمكنوا أبدًا من تثبيط عزيمتكم. غزة، جنين، طولكرم، نابلس؛ لن تسيروا لوحدكم أبدا".

وتغلب سلتيك الاسكتلندي على ضيفه سلوفان براتيسلافا السلوفاكي بخماسية مقابل هدف واحد.

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