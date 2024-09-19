جماهير سلتيك الاسكتلندي تتضامن مع فلسطين في مباراة الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا

(MENAFN
- Palestine News Network
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سلوفاكيا / PNN - رفع مشجعو فريق سلتيك الاسكتلندي لكرة القدم
لافتات داعمة لفلسطين خلال المواجهة مع فريق سلوفان براتيسلافا السلوفاكي في مباراة
الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا.
واشتهر مشجعو سلتيك بتأييدهم لفلسطين في العديد من المباريات التي جرت على ملعبهم.
وشهدت المباراة التي أقيمت الأربعاء على أرض ملعب سلتيك بارك رفع أعلام فلسطين ولافتات تدعو إلى الوحدة في مواجهة الهجمات الإسرائيلية.
وكتبت على إحدى اللافتات: "يمكنهم أن يضطهدوكم، ويمكنهم أن يسجنوكم، لكنهم لن يتمكنوا أبدًا من تثبيط عزيمتكم. غزة، جنين، طولكرم، نابلس؛ لن تسيروا لوحدكم أبدا".
وتغلب سلتيك الاسكتلندي على ضيفه سلوفان براتيسلافا السلوفاكي بخماسية مقابل هدف واحد.
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