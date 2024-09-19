رسائل نصية غريبة تصل لـ إسرائيليين تطالبهم بهذا الأمر..ما قصتها؟

(MENAFN
- Palestine News Network
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الداخل المحتل/PNN- أوردت وسائل إعلام إسرائيلية أن عشرات الرسائل النصية وصلت لهواتف عشرات الإسرائيليين تطالبهم بالتوجه الفوري للملاجئ.
وبحسب موقع "واينت" الإلكتروني" فإن الرسالة تنتحل صفة قيادة الجبهة الداخلية، وجاء فيها: "إنذار طوارئ، عليك الدخول على الفور إلى المنطقة المحمية".
ووفقًا للموقع فإن الرسالة النصية تحتوي على "رابط" للنقر عليه، كما أبلغ عدد كبير من متصفحي الإنترنت أنهم تلقوا الرسالة.
وكتب أحد متلقي الرسائل، "لقد تلقيت مثل هذه الرسالة، تبدو غير حقيقية. ربما حزب الله؟". وكتب آخرون أنها كانت "محاولة للتصيد الاحتيالي أو فيروس أو نوع ما من الهجمات السيبرانية".
وأشارت القناة 12 الإسرائيلية أنه، "تم إرسال سلسلة من الرسائل المزيفة الليلة (بين الأربعاء والخميس) إلى الهواتف المحمولة للعديد من الإسرائيليين. ولم يتضح من يقف وراء هذه الرسائل التي انتحلوا فيها صفة قيادة الجبهة الداخلية".
ولفتت أن أحد الرسائل احتوى على "تنبيه طارئ" يدعو إلى البقاء في الملاجئ. "يجب على المرء أن يدخل مكانا محميًا على الفور".
وبحسب القناة الإسرائيلية فإن رسالة أخرى، "يبدو أنها تحمل توقيع الأمين العام لحزب الله، تمت كتابة نداء "وداعاً لأحبائك؛ لكن لا تقلق. سوف تحتضنهم في الجحيم في غضون ساعات قليلة".
وفي رسائل أخرى، كانت "هناك أيضًا روابط ضارة تتظاهر بأنها إشارات إلى مواقع رسمية للجيش"، وفقُا للقناة الإسرائيلية.
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