رسائل نصية غريبة تصل لـ إسرائيليين تطالبهم بهذا الأمر..ما قصتها؟

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل/PNN- أوردت وسائل إعلام إسرائيلية أن عشرات الرسائل النصية وصلت لهواتف عشرات الإسرائيليين تطالبهم بالتوجه الفوري للملاجئ.

وبحسب موقع "واينت" الإلكتروني" فإن الرسالة تنتحل صفة قيادة الجبهة الداخلية، وجاء فيها: "إنذار طوارئ، عليك الدخول على الفور إلى المنطقة المحمية".

ووفقًا للموقع فإن الرسالة النصية تحتوي على "رابط" للنقر عليه، كما أبلغ عدد كبير من متصفحي الإنترنت أنهم تلقوا الرسالة.

وكتب أحد متلقي الرسائل، "لقد تلقيت مثل هذه الرسالة، تبدو غير حقيقية. ربما حزب الله؟". وكتب آخرون أنها كانت "محاولة للتصيد الاحتيالي أو فيروس أو نوع ما من الهجمات السيبرانية".

وأشارت القناة 12 الإسرائيلية أنه، "تم إرسال سلسلة من الرسائل المزيفة الليلة (بين الأربعاء والخميس) إلى الهواتف المحمولة للعديد من الإسرائيليين. ولم يتضح من يقف وراء هذه الرسائل التي انتحلوا فيها صفة قيادة الجبهة الداخلية".

ولفتت أن أحد الرسائل احتوى على "تنبيه طارئ" يدعو إلى البقاء في الملاجئ. "يجب على المرء أن يدخل مكانا محميًا على الفور".

وبحسب القناة الإسرائيلية فإن رسالة أخرى، "يبدو أنها تحمل توقيع الأمين العام لحزب الله، تمت كتابة نداء "وداعاً لأحبائك؛ لكن لا تقلق. سوف تحتضنهم في الجحيم في غضون ساعات قليلة".

وفي رسائل أخرى، كانت "هناك أيضًا روابط ضارة تتظاهر بأنها إشارات إلى مواقع رسمية للجيش"، وفقُا للقناة الإسرائيلية.



