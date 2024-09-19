الاحتلال يقتحم قباطية جنوب جنين ويحاصر منزلا وأنباء عن شهداء

MENAFN - Palestine News ) جنين/ PNN - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بلدة قباطية جنوب جنين، وحاصرت منزلا، وهناك أنباء عن شهداء.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، بعد اكتشاف قوات خاصة بالقرب من مدرسة عزت أبو الرب، وحاصرت منزلا.

وأضافت، أن جنود الاحتلال أطلقوا النار وصواريخ "الانيرجا"

تجاه المنزل المحاصر، فيما يستمر بدفع تعزيزات عسكرية

باتجاه البلدة.

وذكر شهود عيان، أن طواقم الإسعاف نقلت إصابة لشاب بالكتف من محيط المدارس، بالقرب من المنزل المحاصر.

وأفادت مراسل الوكالة الرسمية، بأن حالة من الهلع الشديد في صفوف طلبة مدرستي أبو الرب وقباطية، بسبب اطلاق الرصاص الكثيف، ومحاصرتهم في المنطقة المستهدفة.



وأضافت، أن جنود الاحتلال منعوا طواقم الهلال الأحمر من الوصول إلى المنزل المحاصر، واعتلوا

سطح أحد المنازل، وأجروا عمليات تفتيش عليه، ثم فجروا قنبلة في المكان.

يتبع..