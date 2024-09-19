الاحتلال يقتحم قباطية جنوب جنين ويحاصر منزلا وأنباء عن شهداء

(MENAFN
- Palestine News Network
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جنين/ PNN - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بلدة قباطية جنوب جنين، وحاصرت منزلا، وهناك أنباء عن شهداء.
وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، بعد اكتشاف قوات خاصة بالقرب من مدرسة عزت أبو الرب، وحاصرت منزلا.
وأضافت، أن جنود الاحتلال أطلقوا النار وصواريخ "الانيرجا"
تجاه المنزل المحاصر، فيما يستمر بدفع تعزيزات عسكرية
باتجاه البلدة.
وذكر شهود عيان، أن طواقم الإسعاف نقلت إصابة لشاب بالكتف من محيط المدارس، بالقرب من المنزل المحاصر.
وأفادت مراسل الوكالة الرسمية، بأن حالة من الهلع الشديد في صفوف طلبة مدرستي أبو الرب وقباطية، بسبب اطلاق الرصاص الكثيف، ومحاصرتهم في المنطقة المستهدفة.
وأضافت، أن جنود الاحتلال منعوا طواقم الهلال الأحمر من الوصول إلى المنزل المحاصر، واعتلوا
سطح أحد المنازل، وأجروا عمليات تفتيش عليه، ثم فجروا قنبلة في المكان.
يتبع..
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