عرنكي يرحب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله / PNN - رحب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون المغتربين فيصل عرنكي، بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطالب بإنهاء الوجود غير القانوني للاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال عام واحد.
واعتبر عرنكي أن تصويت 124 دولة لصالح القرار، يعد انتصارا للقضية الفلسطينية ويدلل على التأييد الدولي الواسع لحقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال وتقرير المصير في ظل دولته الفلسطينية المستقلة.
وأضاف إن اعتماد مشروع القرار الذي قدمته دولة فلسطين للجمعية العامة استنادا إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية حول التبعات القانونية المترتبة على سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية بما في ذلك القدس الشرقية، يؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال الاسرائيلي ووقف مختلف أأأشكال الانتهاكات والإجراءات والسياسات الإسرائيلية لمخالفتها الصريحة والواضحة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وطالب عرنكي المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية تلزم إسرائيل تنفيذ القرار بشأن انهاء احتلالها والانصياع لجميع قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، مشددا على أهمية العمل الجاد والسريع لوقف حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
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