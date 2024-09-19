عرنكي يرحب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي

MENAFN - Palestine News ) رام الله / PNN - رحب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون المغتربين فيصل عرنكي، بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطالب بإنهاء الوجود غير القانوني للاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال عام واحد.

واعتبر عرنكي أن تصويت 124 دولة لصالح القرار، يعد انتصارا للقضية الفلسطينية ويدلل على التأييد الدولي الواسع لحقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال وتقرير المصير في ظل دولته الفلسطينية المستقلة.

وأضاف إن اعتماد مشروع القرار الذي قدمته دولة فلسطين للجمعية العامة استنادا إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية حول التبعات القانونية المترتبة على سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية بما في ذلك القدس الشرقية، يؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال الاسرائيلي ووقف مختلف أأأشكال الانتهاكات والإجراءات والسياسات الإسرائيلية لمخالفتها الصريحة والواضحة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وطالب عرنكي المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية تلزم إسرائيل تنفيذ القرار بشأن انهاء احتلالها والانصياع لجميع قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، مشددا على أهمية العمل الجاد والسريع لوقف حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.