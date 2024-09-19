إثر إصابة سفيرها في لبنان.. إيران تهدد إسرائيل بـرد مماثل

(MENAFN
- Palestine News Network
)
'طهران / PNN - هدّدت طهران، أنها سترد على إسرائيل بطريقة مماثلة، بعد إصابة السفير الإيراني مجتبى أماني في لبنان بهجوم "البيجر"، الثلاثاء، محملةً إسرائيل والدول الغربية التي تدعمها، مسؤولية الهجوم، بحسب موقع "شهرارا نيوز"، الإيراني.
وجاء التهديد الإيراني، على لسان مندوب إيران لدى الأمم المتحدة "أمير سعيد إيرواني"في رسالة بعثها إلى الأمين العام ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، قائلا: إن "الجمهورية الإسلامية ستتابع بجدية الهجوم على سفيرها في لبنان، وتحتفظ بحقها في الرد بالمثل، على هذه الجريمة البشعة المخالفة للقوانين".
وفي هذه الرسالة، وصفت سلسلة التفجيرات في لبنان أنها "جريمة ضد الإنسانية" و"هجوم إرهابي".
كما جاء فيها، أن "الدول الغربية، وخاصة الولايات المتحدة باعتبارها حليفاً استراتيجياً للنظام الإسرائيلي، وبدعمها غير المشروط المعروف باسم الدعم الحديدي لهذا النظام، يتحملون المسؤولية الدولية عن كل تصرفات إسرائيل".
وكانت وسائل إعلام رسمية إيرانية قالت مساء الثلاثاء، إن "السفير الإيراني مجتبى أماني، واثنين مرافقيه، أصيبوا بجروح بسيطة، لكن صحيفة "كيهان" المقربة من مكتب المرشد علي خامنئي، أفادت الأربعاء، أن الإصابة التي تعرض لها أماني نتيجة الهجوم السيبراني الإسرائيلي على لبنان كانت "بالغة الخطورة".
MENAFN19092024000205011050ID1108691694
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.