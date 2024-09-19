إثر إصابة سفيرها في لبنان.. إيران تهدد إسرائيل بـرد مماثل

MENAFN - Palestine News ) 'طهران / PNN - هدّدت طهران، أنها سترد على إسرائيل بطريقة مماثلة، بعد إصابة السفير الإيراني مجتبى أماني في لبنان بهجوم "البيجر"، الثلاثاء، محملةً إسرائيل والدول الغربية التي تدعمها، مسؤولية الهجوم، بحسب موقع "شهرارا نيوز"، الإيراني.

وجاء التهديد الإيراني، على لسان مندوب إيران لدى الأمم المتحدة "أمير سعيد إيرواني"في رسالة بعثها إلى الأمين العام ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، قائلا: إن "الجمهورية الإسلامية ستتابع بجدية الهجوم على سفيرها في لبنان، وتحتفظ بحقها في الرد بالمثل، على هذه الجريمة البشعة المخالفة للقوانين".

وفي هذه الرسالة، وصفت سلسلة التفجيرات في لبنان أنها "جريمة ضد الإنسانية" و"هجوم إرهابي".

كما جاء فيها، أن "الدول الغربية، وخاصة الولايات المتحدة باعتبارها حليفاً استراتيجياً للنظام الإسرائيلي، وبدعمها غير المشروط المعروف باسم الدعم الحديدي لهذا النظام، يتحملون المسؤولية الدولية عن كل تصرفات إسرائيل".

وكانت وسائل إعلام رسمية إيرانية قالت مساء الثلاثاء، إن "السفير الإيراني مجتبى أماني، واثنين مرافقيه، أصيبوا بجروح بسيطة، لكن صحيفة "كيهان" المقربة من مكتب المرشد علي خامنئي، أفادت الأربعاء، أن الإصابة التي تعرض لها أماني نتيجة الهجوم السيبراني الإسرائيلي على لبنان كانت "بالغة الخطورة".