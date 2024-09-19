Thursday, 19 September 2024 02:18 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إصابة شاب بجروح إثر اعتداء مستعمرين عليه في كيسان شرق بيت لحم

9/19/2024 6:12:19 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم / PNN - أصيب شاب، اليوم الخميس، بجروح جراء اعتداء المستعمرين عليه في قرية كيسان شرق بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية، بأن المستعمرين اعتدوا على الشاب محمد صالح عبيد الله (19)، كما تعرض لجروح جراء عضه من كلب أطلقه المستعمرون عليه في برية كيسان.

وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر الفلسطيني في بيت لحم عبد الحليم جعافرة، بأنه تم التعامل مع شاب أصيب بجروح ورضوض ونهش في جسده بفعل إطلاق كلب عليه، ونقل إلى مستشفى بيت جالا الحكومي .

وأشار أمين سر حركة فتح في كيسان أحمد غزال، إلى أن مجموعة من المستعمرين هاجمت الشاب عبيد الله أثناء رعيه أغنامه في منطقة البرية، وانهالوا عليه بالضرب المبرح، قبل أن يتم اطلاق كلبا نهش من جسده، وأصيب على أثرها برضوض وجروح .

وأضاف غزال، أن قوات الاحتلال والمستعمرين صعدوا في الآونة الأخيرة من اعتداءاتهم اليومية بحق رعاة الأغنام، والتي تمثلت بالاعتداء بالضرب وإطلاق الرصاص الحي، والاستيلاء على عدد من رؤوس الأغنام، وفرض غرامات مالية باهظة وتهديدهم بعدم العودة مرة أخرى لأماكن الرعي.

MENAFN19092024000205011050ID1108691693

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث