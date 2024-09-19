إصابة شاب بجروح إثر اعتداء مستعمرين عليه في كيسان شرق بيت لحم

(MENAFN
- Palestine News Network
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بيت لحم / PNN - أصيب شاب، اليوم الخميس، بجروح جراء اعتداء المستعمرين عليه في قرية كيسان شرق بيت لحم.
وأفادت مصادر محلية، بأن المستعمرين اعتدوا على الشاب محمد صالح عبيد الله (19)، كما تعرض لجروح جراء عضه من كلب أطلقه المستعمرون عليه في برية كيسان.
وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر الفلسطيني في بيت لحم عبد الحليم جعافرة، بأنه تم التعامل مع شاب أصيب بجروح ورضوض ونهش في جسده بفعل إطلاق كلب عليه، ونقل إلى مستشفى بيت جالا الحكومي .
وأشار أمين سر حركة فتح في كيسان أحمد غزال، إلى أن مجموعة من المستعمرين هاجمت الشاب عبيد الله أثناء رعيه أغنامه في منطقة البرية، وانهالوا عليه بالضرب المبرح، قبل أن يتم اطلاق كلبا نهش من جسده، وأصيب على أثرها برضوض وجروح .
وأضاف غزال، أن قوات الاحتلال والمستعمرين صعدوا في الآونة الأخيرة من اعتداءاتهم اليومية بحق رعاة الأغنام، والتي تمثلت بالاعتداء بالضرب وإطلاق الرصاص الحي، والاستيلاء على عدد من رؤوس الأغنام، وفرض غرامات مالية باهظة وتهديدهم بعدم العودة مرة أخرى لأماكن الرعي.
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