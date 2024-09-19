إصابة شاب بجروح إثر اعتداء مستعمرين عليه في كيسان شرق بيت لحم

MENAFN - Palestine News ) بيت لحم / PNN - أصيب شاب، اليوم الخميس، بجروح جراء اعتداء المستعمرين عليه في قرية كيسان شرق بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية، بأن المستعمرين اعتدوا على الشاب محمد صالح عبيد الله (19)، كما تعرض لجروح جراء عضه من كلب أطلقه المستعمرون عليه في برية كيسان.

وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر الفلسطيني في بيت لحم عبد الحليم جعافرة، بأنه تم التعامل مع شاب أصيب بجروح ورضوض ونهش في جسده بفعل إطلاق كلب عليه، ونقل إلى بيت جالا الحكومي .

وأشار أمين سر حركة فتح في كيسان أحمد غزال، إلى أن مجموعة من المستعمرين هاجمت الشاب عبيد الله أثناء رعيه أغنامه في منطقة البرية، وانهالوا عليه بالضرب المبرح، قبل أن يتم اطلاق كلبا نهش من جسده، وأصيب على أثرها برضوض وجروح .

وأضاف غزال، أن قوات الاحتلال والمستعمرين صعدوا في الآونة الأخيرة من اعتداءاتهم اليومية بحق رعاة الأغنام، والتي تمثلت بالاعتداء بالضرب وإطلاق الرصاص الحي، والاستيلاء على عدد من رؤوس الأغنام، وفرض غرامات مالية باهظة وتهديدهم بعدم العودة مرة أخرى لأماكن الرعي.