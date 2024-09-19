الفدائي الشاب يختتم معسكر الدوحة ويغادر إلى السعودية للمشاركة في تصفيات كأس آسيا

MENAFN - Palestine News ) الدوحة/ PNN - غادرت بعثة منتخبنا الوطني للشباب، اليوم الخميس، إلى مدينة أبها في المملكة العربية السعودية، استعدادا للمشاركة في تصفيات كأس آسيا 2025، ضمن المجموعة الرابعة التي تضم منتخبات السعودية المستضيف، أستراليا، ماكاو، وأفغانستان.

وكان الفدائي الشاب قد أنهى معسكره التدريبي في العاصمة القطرية الدوحة، والذي استمر منذ السادس من الشهر الجاري، حيث تخلله ودية وتدريبية، تهدف إلى تقييم جاهزية اللاعبين واختيار التشكيلة المثلى للتصفيات.

وكان الجهاز الفني قد استدعى 28 لاعباً للمعسكر، تمكن 26 منهم من الوصول إلى الدوحة، بينما تعذر وصول اللاعبين منير البدارين وخالد أبو الهيجا بسبب التزاماتهم مع أنديتهم، ومن المتوقع أن يعلن الجهاز الفني مساء اليوم عن القائمة النهائية التي ستضم 23 لاعباً لخوض التصفيات.