الفدائي الشاب يختتم معسكر الدوحة ويغادر إلى السعودية للمشاركة في تصفيات كأس آسيا

(MENAFN
- Palestine News Network
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الدوحة
/ PNN - غادرت بعثة منتخبنا الوطني للشباب، اليوم الخميس، إلى مدينة أبها في المملكة العربية السعودية، استعدادا للمشاركة في تصفيات كأس آسيا 2025، ضمن المجموعة الرابعة التي تضم منتخبات السعودية المستضيف، أستراليا، ماكاو، وأفغانستان.
وكان الفدائي الشاب قد أنهى معسكره التدريبي في العاصمة القطرية الدوحة، والذي استمر منذ السادس من الشهر الجاري، حيث تخلله مباريات ودية وتدريبية، تهدف إلى تقييم جاهزية اللاعبين واختيار التشكيلة المثلى للتصفيات.
وكان الجهاز الفني قد استدعى 28 لاعباً للمعسكر، تمكن 26 منهم من الوصول إلى الدوحة، بينما تعذر وصول اللاعبين منير البدارين وخالد أبو الهيجا بسبب التزاماتهم مع أنديتهم، ومن المتوقع أن يعلن الجهاز الفني مساء اليوم عن القائمة النهائية التي ستضم 23 لاعباً لخوض التصفيات.
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