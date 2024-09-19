أوستن يؤكد دعم أميركا لإسرائيل بمواجهة تهديدات حزب الله وإيران

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل/ PNN - بحث الدفاع الأميركي لويد أوستن، في اتصال مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت، التطورات الأمنية في الشرق الأوسط، على ما أفاد بيان صادر عن وزارة الدفع الأميركية "البنتاغون"، الخميس.

وأكد أوستن لغالانت الدعم الأميركي الثابت لإسرائيل ضد تهديدات إيران وحزب الله وشركاء طهران الإقليميين

وجدد أوستن التأكيد لنظيره الإسرائيلي على أولوية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، كما أكد اوستن أولوية حل للصراع مع حزب الله يسمح للمدنيين بالجانبين بالعودة إلى ديارهم.

وفي سياق تصعيد التوتر على الجبهة الشمالية مع لبنان، قال وزير جيش الاحتلال غالانت إن "مركز الثقل ينتقل باتجاه الشمال، من خلال تحويل الموارد والقوات"، مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي بات في خضم مرحلة جديدة من الحرب.

وأضاف أن "هذا الإجراء تنفذه كافة الجهات، والمهمة واضحة وبسيطة، وهي إعادة سكان الشمال إلى منازلهم بأمان".

وتابع: "أعتقد أنه عندما تنظر إلى صورة الوضع، فإن الجيش الإسرائيليّ قد حقّق إنجازات ممتازة، مع الشاباك، ومع الموساد، على جميع الهيئات وفي جميع الأُطُر، وكانت النتائج مبهرة للغاية".

وأكد غالانت: "نحن بحاجة إلى الثبات، وهذه الحرب تتطلب شجاعة كبيرة وتصميما ومثابرة... نحن ماضون في إكمال مهامنا على كافة الجبهات".

يشار إلى أن "الكابينيت" خول رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير جيش الاحتلال غالانت، لاتخاذ قرارات أو خطوات، بما في ذلك تلك التي من شأنها أن تؤدي إلى حرب شاملة في لبنان.