تصعيد جديد.. إسرائيل تقصف جنوب لبنان وتعلن إحباط مخطط اغتيالات

قصفت إسرائيل جنوب لبنان اليوم الخميس، معلنة أنها أحبطت مؤامرة اغتيالات مدعومة من إيران، وذلك بعد انفجارات في أجهزة اتصال لاسلكي محمولة لجماعة حزب الله اللبنانية. هذه التطورات قد تدفع بالعدوين اللدودين نحو حرب جديدة.

الهجمات المتطورة التي استهدفت معدات الاتصال التي تستخدمها جماعة حزب الله أثارت فوضى في لبنان، ويُنظر إليها على أنها مؤشر على احتمال عودة الحرب الشاملة بين إسرائيل والجماعة، بعد 18 عامًا من آخر مواجهة بينهما.

أمس الأربعاء، انفجرت أجهزة اتصال لاسلكي يستخدمها أعضاء حزب الله في أنحاء جنوب لبنان، في أكثر أيام البلاد دموية منذ اندلاع القتال عبر الحدود بين حزب الله وإسرائيل، بالتزامن مع حرب غزة قبل نحو عام.

وفي اليوم السابق، انفجرت مئات أجهزة الاتصال اللاسلكي (البيجر) التي يستخدمها حزب الله للتهرب من مراقبة الهواتف المحمولة، ما أسفر عن مقتل 12 شخصًا بينهم طفلان، وإصابة نحو 3000 آخرين.

ولم تعلق إسرائيل رسميًا على الهجمات، لكن مصادر أمنية متعددة أفادت بأن جهاز الموساد الإسرائيلي هو من نفذها.

وأعلنت أجهزة الأمن الإسرائيلية أنها ألقت القبض الشهر الماضي على مواطن إسرائيلي للاشتباه في تورطه في مخطط اغتيالات مدعوم من إيران. وأضافت أن الرجل رجل أعمال وله علاقات في تركيا، وحضر اجتماعين على الأقل في إيران لمناقشة إمكانية اغتيال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أو وزير الدفاع يوآف جالانت، أو رئيس جهاز الأمن الداخلي (شين بيت).

وأعلن الجيش الإسرائيلي اليوم أن طائراته ومدفعيته قصفت عدة أهداف في جنوب لبنان، مستهدفة مواقع لحزب الله في شيحين، والطيبة، وبليدا، وميس الجبل، وعيترون، وكفركلا، بالإضافة إلى منشأة تخزين أسلحة في منطقة الخيام.

,ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن عددًا من المدنيين الإسرائيليين أُصيبوا بنيران صواريخ مضادة للدبابات أطلقت من لبنان، لكن لم يصدر تأكيد رسمي.

,أفاد الجيش الإسرائيلي بأن حزب الله أطلق أمس الأربعاء نحو 20 قذيفة على إسرائيل، وأن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت معظمها دون التسبب في إصابات.

تحول في التركيز

,تتبادل إسرائيل وحزب الله إطلاق النار عبر الحدود الإسرائيلية اللبنانية بالتوازي مع الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة ضد حركة حماس. تم إجلاء عشرات الآلاف من السكان على جانبي الحدود الإسرائيلية اللبنانية، وتعهد رئيس الوزراء نتنياهو أمس الأربعاء بإعادة النازحين الإسرائيليين "بشكل آمن إلى منازلهم".

,قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت إن الحرب التي تشنها إسرائيل في غزة منذ أكتوبر دخلت مرحلة جديدة، حيث تحوّل التركيز الآن إلى منطقة الحدود الشمالية. وأوضح أن تعزيزات عسكرية وموارد إضافية يتم إرسالها إلى الحدود الشمالية.

وفقًا لمسؤولين إسرائيليين، فإن القوات التي يتم نشرها على الحدود تشمل الفرقة 98، وهي فرقة نخبة تقاتل في غزة وتضم قوات خاصة ومظليين.

,أطلقت جماعة حزب الله وابلًا من الصواريخ على إسرائيل في اليوم التالي لهجوم حماس في السابع من أكتوبر، ومنذ ذلك الحين، استمر تبادل إطلاق النار بين الجانبين دون تصعيد إلى حرب واسعة النطاق. ومع ذلك، تم إجلاء عشرات الآلاف على جانبي الحدود، وسط ضغوط داخلية على الحكومة الإسرائيلية لإعادة النازحين إلى منازلهم.