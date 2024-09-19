نتنياهو: الحكومة البريطانية الحالية تبعث“رسائل مختلطة” بشأن دعمها لإسرائيل

MENAFN - Palestine News ) لندن / PNN - وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في حديث لصحيفة“ديلي ميل” البريطانية، اتهامات للحكومة البريطانية ببعث“رسائل مختلطة” حول دعمها لإسرائيل و”تقويض” حقها في الدفاع عن النفس.

وانتقد نتنياهو إدارة حزب العمال البريطانية الجديدة لتعليقها نحو 30 ترخيصا لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل بسبب المخاوف من احتمالية استخدامها في انتهاك القانون الإنساني الدولي في الصراع الدائر في غزة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

كما ألغى رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، خطة حكومة حزب المحافظين البريطاني السابقة لرفض طلب المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال ضد نتنياهو.

وتسبب القراران في حدوث توترات دبلوماسية مع إسرائيل التي شنت هجوما مضادا في غزة بعد 7 من اكتوبر الماضي ما أدى لاستشهاد أكثر من 41 ألف فلسطيني في العدوان الإسرائيلي المستمر، وفقا لوزارة الصحة في غزة.

وتصاعدت التوترات في الشرق الأوسط في الأيام الأخيرة بسبب تفجيرات الأجهزة الإلكترونية في لبنان، بما في ذلك تلك التي يستخدمها حزب الله.

وحمل حزب الله اللبناني إسرائيل مسؤولية ما بدا أنه هجوم عن بعد.

وتابع نتنياهو“إنهم يقولون إن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، ولكنهم يقوضون قدرتنا على ممارسة هذا الحق من خلال عكس موقف بريطانيا بشأن الاتهامات السخيفة التي وجهها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل، ومن خلال منع مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل في الوقت الذي نكافح فيه ضد المنظمة الإرهابية التي نفذت هجمات السابع من تشرين الأول/ أكتوبر”.

وزعم نتنياهو أن إسرائيل تشن“حربا عادلة بوسائل عادلة”، وأنها تتخذ“تدابير غير مسبوقة لإبعاد المدنيين عن الأذى وتتوافق بشكل كامل مع القانون الدولي”.

وقال نتنياهو للصحيفة“في الآونة الأخيرة، علقت الحكومة البريطانية الجديدة 30 ترخيصا لتصدير الأسلحة لإسرائيل، بعد أيام من العثور على جثث ستة رهائن إسرائيليين لدى حماسفي غزة، مما بعث رسالة مروعة إلى حماس”.

وأضاف نتنياهو أن“هذه القرارات الخاطئة لن تغير من تصميم إسرائيل على هزيمة حماس، التي قتلت 1200 شخص في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، من بينهم 14 مواطنا بريطانيا، واحتجزت 255 شخصا، من بينهم خمس رهائن بريطانيين”.

وقال نتنياهو“تماما كما يعتبر اليوم الموقف البطولي الذي اتخذته بريطانيا ضد النازيين عاملا حيويا في هزيمة الهمجية، فإن التاريخ سوف يحكم أيضا على موقف إسرائيل ضد حماس ومحور الإرهاب الإيراني. وسوف تنتصر إسرائيل في هذه الحرب وستؤمن مستقبلنا المشترك”.

وأضاف نتنياهو أن المملكة المتحدة“تشهد معاداة السامية بصورة مخزية في جامعاتها وفي مراكز مدنها وفي أجزاء كثيرة من البلاد”، مشيرا إلى أنه“أمر مثير للقلق. أنا أثق وأتوقع أن تتخذ القيادة البريطانية الخطوات اللازمة لاستئصال هذه الآفة”.

ومن جانبه، قال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية“لقد كنا واضحين تماما أنه عندما تتخذ إسرائيل إجراءات عسكرية لدعم حقها المشروع في الدفاع عن النفس، فإنها يجب أن تلتزم بالقانون الإنساني الدولي”.

وأضاف المتحدث“لقد أعربت المملكة المتحدة عن مخاوفها بشأن هذه القضايا على مدار عدة أشهر، كما فعل حلفاء آخرون. ومن المؤسف أن هذه المخاوف لم تتم معالجتها بشكل مرض”.

وتابع“أن أولويتنا تظل التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح الرهائن، وحماية المدنيين، وتدفق المساعدات”.

واعتبر المتحدث أنه“لا يوجد مكان في بريطانيا لمعاداة السامية، ولن نتهاون في عملنا لاستئصال الكراهية بكافة أشكالها”.

وقال“تلتزم هذه الحكومة بتمويل صندوق أمن المجتمع على مدى عدة سنوات، وبالعمل مع الجالية اليهودية والشرطة لضمان شعور الجميع بالأمان في شوارعنا”.