افتتاح مشروع توسيع شبكة الكهرباء في قرية ياسوف شرق سلفيت بتمويل ياباني

MENAFN - Palestine News ) رام الله / PNN - افتتح سفير الشؤون الفلسطينية وممثل اليابان لدى فلسطين ناكاشيما يوئيتشي، مشروعا لتوسيع شبكة الكهرباء في قرية ياسوف في محافظة سلفيت.

جاء ذلك خلال زيارة للقرية، بحضور محافظ سلفيت عبد الله كميل، للاحتفال بانتهاء المشروع، الممول من الحكومة اليابانية، من خلال برنامج منح المساعدات للمشاريع الأهلية والأمن الإنساني (GGP).

وسيستفيد من المشروع وفق بيان صادر عن ممثلية اليابان، حوالي 3 آلاف من أهالي وطلاب المدارس الذين يتواجدون في المنطقة، حيث قدمت حكومة اليابان منحة قدرها 92300 دولار أميركي إلى مجلس قرية ياسوف، لضمان سلامة السكان من خلال استبدال الكابلات الجوية القديمة الحالية بطول (340 مترا) بأخرى جديدة تحت الأرض، ما يمنع وقوع حوادث مثل انقطاع التيار الكهربائي.

كما تهدف المنحة إلى تحسين حصول السكان على الكهرباء الكافية لاستخدام الأجهزة الكهربائية عن طريق تركيب محول كهربائي، والربط بين المحول الجديد والكابل الرئيسي الحالي بالكابل الجديد تحت الأرض بطول (610 م).

وفي كلمته، أكد السفير ناكاشيما على التزام اليابان الراسخ في تعزيز الأمن الإنساني الفلسطيني وعلى تنفيذ المشاريع التنموية الاقتصادية والاجتماعية، التي من شأنها أن تؤدي إلى تمكين المجتمعات المحلية الفلسطينية.

وحسب البيان، فقد قدمت اليابان منذ عام 1993

مساعدات

لفلسطين

لتصل الى ما يزيد عن 2.5 مليار دولار، ومنذ عام 2010، بدأت صياغة المشاريع الأهلية والأمن الإنساني بالتعاون مع السلطة الفلسطينية.