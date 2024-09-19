افتتاح مشروع توسيع شبكة الكهرباء في قرية ياسوف شرق سلفيت بتمويل ياباني

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله / PNN - افتتح سفير الشؤون الفلسطينية وممثل اليابان لدى فلسطين ناكاشيما يوئيتشي، مشروعا لتوسيع شبكة الكهرباء في قرية ياسوف في محافظة سلفيت.
جاء ذلك خلال زيارة للقرية، بحضور محافظ سلفيت عبد الله كميل، للاحتفال بانتهاء المشروع، الممول من الحكومة اليابانية، من خلال برنامج منح المساعدات للمشاريع الأهلية والأمن الإنساني (GGP).
وسيستفيد من المشروع وفق بيان صادر عن ممثلية اليابان، حوالي 3 آلاف من أهالي وطلاب المدارس الذين يتواجدون في المنطقة، حيث قدمت حكومة اليابان منحة قدرها 92300 دولار أميركي إلى مجلس قرية ياسوف، لضمان سلامة السكان من خلال استبدال الكابلات الجوية القديمة الحالية بطول (340 مترا) بأخرى جديدة تحت الأرض، ما يمنع وقوع حوادث مثل انقطاع التيار الكهربائي.
كما تهدف المنحة إلى تحسين حصول السكان على الكهرباء الكافية لاستخدام الأجهزة الكهربائية عن طريق تركيب محول كهربائي، والربط بين المحول الجديد والكابل الرئيسي الحالي بالكابل الجديد تحت الأرض بطول (610 م).
وفي كلمته، أكد السفير ناكاشيما على التزام اليابان الراسخ في تعزيز الأمن الإنساني الفلسطيني وعلى تنفيذ المشاريع التنموية الاقتصادية والاجتماعية، التي من شأنها أن تؤدي إلى تمكين المجتمعات المحلية الفلسطينية.
وحسب البيان، فقد قدمت اليابان منذ عام 1993
مساعدات
لفلسطين
لتصل الى ما يزيد عن 2.5 مليار دولار، ومنذ عام 2010، بدأت صياغة المشاريع الأهلية والأمن الإنساني بالتعاون مع السلطة الفلسطينية.
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