إسرائيل تزعم أن إيران جندت مواطنا إسرائيليا لاغتيال نتنياهو وغالانت ورئيس الشاباك

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل / PNN - ادعت أجهزة الأمن الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن أجهزة الاستخبارات الإيرانية جندت مواطنًا إسرائيليًا لتنفيذ عمليات اغتيال تستهدف رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن، يوآف غالانت، ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، رونين بار. وقالت إنها اعتقلت المشتبه به في آب/ أغسطس الماضي.

وجاء في بيان مشترك صدر عن الشاباك والشرطة الإسرائيلية أن المشتبه به هو رجل أعمال، أقام لفترة طويلة في تركيا حيث أقام واجتماعية مع أشخاص من أصول تركية وإيرانية. وتم تهريبه بسيارة عبر معبر حدودي بري قرب مدينة "فان" الواقعة في شرق تركيا إلى إيران، حيث التقى مع عناصر من أجهزة الأمن الإيرانية.

وأوضحت تقارير إسرائيلية أن المعتقل هو رجل أعمال يهودي من سكان الشمال؛ فيما زعمت أجهزة الأمن الإسرائيلية أن التحقيقات بيّنت أنه "في نيسان/ أبريل 2024، وافق على لقاء رجل أعمال إيراني يُدعى 'أدي' بهدف التعاون في أنشطة تجارية. لكن اللقاء تحوّل إلى محاولة لتجنيده من قبل أجهزة الأمن الإيرانية لتنفيذ مهام داخل إسرائيل".

وبحسب التحقيقات، "تم تهريب المواطن مرتين إلى إيران، حيث التقى بمسؤولين إيرانيين، واقترحوا عليه تنفيذ مهام أمنية داخل إسرائيل، بما في ذلك جمع معلومات وتنفيذ عمليات اغتيال تستهدف نتنياهو وغالانت وبار". وذكر البيان أن "المتهم طلب دفعة مقدمة بقيمة مليون دولار قبل تنفيذ أي عملية".

وادعت أجهزة الأمن الإسرائيلية أنه "في إطار هذه العلاقات التي أقامها الإسرائيلي في تركيا، وافق في نيسان/ أبريل الماضي، بوساطة من الأتراك أندريه فاروق أصلان وجونيد أصلان، على لقاء رجل أعمال ثري يعيش في إيران يُدعى 'أدي' بهدف تعزيز الأنشطة التجارية".

وتابعت "وصل المواطن إلى مدينة سامنداغ في تركيا، حيث التقى بممثلين أُرسلا نيابة عن 'أدي'، وتم إجراء مكالمة هاتفية مع الأخير حيث لم يتمكن من مغادرة إيران. وأظهر التحقيق أيضًا أنه في أيار/ مايو الماضي، سافر المواطن مرة أخرى إلى تركيا، حيث التقى بأندريه، وجونيد، وممثلي 'أدي'".

وأضافت أنه "بعدما تبين أن 'أدي' لم يتمكن مرة أخرى من مغادرة إيران إلى تركيا، تم تهريب المواطن الإسرائيلي عبر الحدود البرية بالقرب من مدينة فان في شرق تركيا إلى إيران، حيث التقى بـ'أدي' وشخص آخر يُدعى 'حاجي'، وقدم كمسؤول أمني إيراني".

وعن اللقائين اللذين أجراهما المواطن الإسرائيلي في إيران والمهام التي طُلب منه تنفيذها، جاء في البيان أن "الإسرائيلي والآخرون سافروا إلى منزل 'أدي' في إيران، حيث عُقد اجتماع تم فيه تقديمه كمواطن إسرائيلي. خلال الاجتماع، اقترح 'أدي' على الإسرائيلي تنفيذ مهام أمنية داخل إسرائيل لصالح النظام الإيراني".

وتمنضت هذه المهام، وفقا للمزاعم الإسرائيلية، "نقل أموال أو مسدسات إلى مواقع محددة مسبقًا، تصوير أماكن مكتظة بالسكان في إسرائيل وإرسالها إلى الجهات الإيرانية، وتهديد مواطنين إسرائيليين آخرين يعملون لصالح النظام الإيراني داخل إسرائيل والذين لم ينفذوا المهام المطلوبة منهم"، بدوره "طلب المواطن الإسرائيلي وقتًا لدراسة الأمر".

ووفقا للبيان، "تبيّن من خلال التحقيق أنه في آب/ أغسطس الماضي، دخل المواطن الإسرائيلي مرة ثانية إلى إيران بعد أن تم تهريبه عبر الحدود وهو مخبأ داخل كابينة شاحنة. أثناء وجوده في منزل 'أدي' في إيران، التقى بمزيد من المسؤولين في الاستخبارات الإيرانية، وطلبوا منه تنفيذ أنشطة إرهابية لصالح إيران داخل إسرائيل، بما في ذلك التخطيط لاغتيال نتنياهو أو غالانت أو رونين بار".

ووفقا للادعاءات الإسرائيلية "كما طلبت الاستخبارات الإيرانية دراسة إمكانية اغتيال شخصيات بارزة أخرى، مثل رئيس الوزراء الأسبق، نفتالي بينيت، وشخصيات عامة أخرى، كرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، على الأراضي الإيرانية في تموز/ يوليو الماضي".

وفي هذا اللقاء، بحسب المزاعم الإسرائيلية، "طلب المواطن الإسرائيلي دفعة مقدمة بقيمة مليون دولار قبل تنفيذ أي عملية. وفي اليوم التالي، عقد الإسرائيلي اجتماعًا آخر مع ضباط الاستخبارات الإيرانية، حيث كرروا اقتراحهم بالقيام بعمليات اغتيال للشخصيات البارزة. كما ناقشوا إمكانية أن يخفي الأموال في نقاط مختلفة داخل إسرائيل لصالح آخرين".

كما طلب من الإسرائيلي أن "يعمل على تحديد أفراد روس وأميركيين لاغتيال معارضي النظام الإيراني في أوروبا والولايات المتحدة، وتجنيد عميل للموساد ليصبح 'عميلاً مزدوجًا'. خلال هذا الاجتماع، كرر المواطن طلبه بمقدمة مليون دولار، لكن الضباط الإيرانيين رفضوا طلبه وأخبروه بأنهم سيتواصلون معه لاحقًا. وقبل مغادرته الأراضي الإيرانية، حصل على مبلغ 5 آلاف يورو من 'أدي' وممثل الاستخبارات الإيرانية مقابل مشاركته في الاجتماعات".

وأكد الشاباك والشرطة أنه في 19 أيلول/ سبتمبر الجاري، تم تقديم لائحة اتهام أمنية خطيرة ضد المشتبه به.

واعتبر مسؤول كبير في الشاباك أن "هذه القضية تُعدّ من أخطر القضايا التي تُظهر جهود الاستخبارات الإيرانية الهائلة في محاولة تجنيد مواطنين إسرائيليين لصالح تنفيذ أنشطة إرهابية في إسرائيل. تقدر الأجهزة الأمنية أن الإيرانيين سيواصلون جهودهم لتجنيد عملاء في إسرائيل لصالح جمع المعلومات الاستخبارية وتنفيذ مهام إرهابية داخل إسرائيل، مع تواصلهم، من بين أمور أخرى، مع أفراد ذوي خلفيات جنائية لتحقيق أهدافهم".

وأضاف أنه "في وقت تخوض فيه إسرائيل حربًا على عدة جبهات، يصل مواطن إسرائيلي في مناسبتين مختلفتين إلى دولة عدو، ويلتقي بعملاء استخبارات إيرانيين ويُعرب عن استعداده لتنفيذ أعمال إرهابية خطيرة داخل إسرائيل. هذه الأفعال ساعدت إيران وأجهزتها الاستخبارية في معركتهم ضد إسرائيل".