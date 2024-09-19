الذهب يلمع بعد الخفض الكبير للفائدة الأمريكية



وبحلول الساعة 0543 بتوقيت جرينتش ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 2571.40 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل ذروة قياسية عند 2599.92 دولار أمس الأربعاء.



لكن العقود الأمريكية الآجلة للذهب تراجعت 0.1 بالمئة إلى 2595.90 دولار.



وبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي أمس دورة التيسير النقدي بخفض أكبر من المعتاد بلغ 50 نقطة أساس. وقال رئيس البنك جيروم باول إن ذلك يهدف إلى إظهار التزام صناع السياسات بالحفاظ على معدل البطالة منخفضا بعدما تراجع التضخم.



لكن باول قال إن الاقتصاد لا يزال متينا، مع عدم وصول العديد من مؤشرات سوق العمل، مثل طلبات إعانة البطالة وحتى معدل البطالة الحالي البالغ 4.2 بالمئة، إلى مستويات مقلقة.



ويميل المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا إلى أن يصبح استثمارا مفضلا في ظل أسعار الفائدة المنخفضة وأثناء الاضطرابات الجيوسياسية.



ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، يتوقع المتعاملون حاليا بنسبة 66 بالمئة خفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماع مجلس الاحتياطي القادم في نوفمبر تشرين الثاني، وبنسبة 34 بالمئة خفض الفائدة 50 نقطة أساس.



وستترقب السوق أيضا بيانات طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة والتي من المقرر صدورها في الساعة 1230 بتوقيت جرينتش.



وعلى الصعيد الجيوسياسي، انفجرت مجددا أجهزة اتصال لاسلكية محمولة تستخدمها جماعة حزب الله اللبنانية أمس الأربعاء مما يؤجج القلق من اندلاع صراع إقليمي أوسع نطاقا، وذلك غداة وقوع انفجارات مماثلة في أجهزة اتصال لاسلكي تعرف باسم (بيجر) خاصة بالجماعة.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية اثنين بالمئة إلى 30.67 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 1.2بالمئة إلى 980.40 دولار والبلاديوم 0.48 بالمئة إلى 1067 دولارا.- رويترز