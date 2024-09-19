Thursday, 19 September 2024 12:53 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


حصيلة جديدة لضحايا انفجارات الأجهزة في لبنان

9/19/2024 5:03:22 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ارتفعت حصيلة ضحايا انفجارات أجهزة الاتصال اللاسلكية في عدد من المناطق اللبنانية الأربعاء إلى 20 شهيدا وأكثر من 450 جريحا.
وأفادت قناة "الجزيرة" بأن الانفجارات التي جرت في مناطق بلبنان كانت على نطاق واسع لكن انفجار الأجهزة لم يكن كبيرا، ووقعت هذه الانفجارات بالتزامن مع تشييع عناصر من حزب الله استشهدوا الثلاثاء، من بينهم نجل أحد نواب الحزب.

وتجددت الانفجارات في بعلبك، حيث وقع انفجار عدد من الأجهزة اللاسلكية هناك كان أصحابها ألقوها في الطرقات.

وطالبت قيادة الجيش اللبناني بعدم التجمع في الأماكن التي تشهد أحداثا أمنية، وذلك لإفساح المجال لوصول الطواقم الطبية.

وطمأن رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي اللبنانيين بأن الموجة الثانية من تفجيرات الأجهزة اللاسلكية انتهت، وأن لا إصابات جديدة تُدخل إلى المستشفيات.


نوعية الأجهزة
يشار إلى أن الأجهزة التي جرى تفجيرها ليست من نوع بيجر وإنما أجهزة لاسلكية في أكثر من منطقة لبنانية، وهي من نوع "ووكي توكي آيكوم".

ونقلت وسائل إعلام عالمية عن مصدر أمني وشاهد عيان أن أجهزة الاتصالات التي انفجرت بعدد من مناطق لبنان الأربعاء هي أجهزة لاسلكي محمولة ومختلفة عن أجهزة البيجر التي انفجرت الثلاثاء.

كما وسائل إعلام عن مصدر أمني أن حزب الله اشترى أجهزة اللاسلكي المحمولة قبل 5 أشهر في وقت شرائه أجهزة البيجر تقريبا، في حين قال مصدران إن الاحتلال فجّر آلاف أجهزة الاتصال اللاسلكية التي يستخدمها أعضاء حزب الله.

وذكرت وسائل إعلام عالمية أن مصدرا مقربا من حزب الله قال إن "عددا من أجهزة الاتصال اللاسلكية انفجرت في الضاحية الجنوبية لبيروت"، فيما أكدت هيئة إسعاف تابعة لحزب الله انفجار أجهزة اتصال في سيارتين بالضاحية الجنوبية.

كما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بانفجار لأجهزة "بيجر" وأجهزة اتصال لاسلكية في الضاحية وفي الجنوب وفي البقاع، شرق لبنان.

وزعمت مصادر إعلامية عبرية أن الموجة الثانية من الأجهزة التي انفجرت الأربعاء هي جزء من شبكة بديلة بعد انفجارات أجهزة الاستدعاء الثلاثاء.


قيادي بحزب الله: المقاومة لن تضعف
وبالتوازي مع ذلك، قال رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله هاشم صفي الدين- في كلمة خلال تشييع عدد من شهداء الثلاثاء- "نواجه مرحلة جديدة من العدوان والعقاب آت".

وأكد أن شعب المقاومة لم ولن يضعف على الإطلاق، وأن العدو ومن خلفَه ما زال عاجزًا عن إدراك هذه الحقيقة.

وأضاف أن العدو لم يعرف إلى اليوم من هو شعب المقاومة ومجتمع المقاومة الذي تربى على ثقافة التضحية والعطاء، مشددا على أنه لا تراجع حتى نهاية الطريق، وأن "المصابين سيعودون إلى ساحة جهادهم ليكملوا الطريق".

واعتبر وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب بدوره، أن التفجيرات الدامية لأجهزة اتصال يستخدمها عناصر في حزب الله بمناطق عدة من لبنان، تهدد "بنشوب نزاع أوسع" في الشرق الأوسط.

ونبه بو حبيب، في تصريح نقلته الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، إلى "خطورة ما جرى، ولا سيما أنه يأتي على وقع التهديدات الإسرائيلية بتوسعة رقعة الحرب مع لبنان، ما قد يدخل المنطقة في دوامة أكبر من العنف وينذر بنشوب نزاع أوسع".

وفي إيران، قالت المتحدثة باسم الحكومة فاطمة مهاجراني، في منشور على منصة "إكس" الأربعاء، إن إيران تستنكر الهجمات التي وقعت الثلاثاء والأربعاء، في لبنان، والتي كان من بينها تفجير أجهزة اتصالات.


دعوة أممية للمحاسبة
وفي ردود الفعل، شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأربعاء، على وجوب ألا تتحول "الأجهزة ذات الاستخدام المدني" إلى أسلحة.

وقال غوتيريش للصحفيين إنه "من الأهمية بمكان أن تكون هناك مراقبة فاعلة للأجهزة ذات الاستخدام المدني، وألا يتم تحويلها إلى أسلحة. ينبغي أن يكون هذا الأمر قاعدة للجميع في العالم، وأن تكون الحكومات قادرة على تطبيقه".

وأكد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك من جهته، الأربعاء، أنّه "يجب محاسبة" المسؤولين عن تفجير أجهزة الاتصال التابعة لحزب الله.

وقال في بيان إنّ "الاستهداف المتزامن لآلاف الأشخاص، سواء كانوا مدنيين أو أعضاء في جماعات مسلّحة، من دون معرفة من كانت بحوزته الأجهزة المستهدفة ومكان وجودها والبيئة التي كانت فيها عند وقوع الهجوم، يشكّل انتهاكا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وللقانون الإنساني الدولي".

وطالب تورك بـ"تحقيق مستقل، جدي وشفاف" في هذه الأحداث للعثور على الذين أمروا بالهجمات ونفذوها.

وقال إنّ التفجيرات التي طالت أجهزة الاتصال و"التي قتلت 12 شخصا بينهم طفلان، وأصابت الآلاف بجروح، صادمة وآثارها على المدنيين غير مقبولة، وإن الخوف والرعب الناتجين منها عميقان".

وأضاف: "في هذه الفترة غير المستقرّة، أدعو كلّ الدول المؤثرة في المنطقة وخارجها إلى اتخاذ إجراءات فورية لتجنّب مزيد من تصعيد النزاعات الحالية"، مؤكدا أن "الوقت حان كي يتحرّك القادة لإنقاذ حق الجميع في العيش بسلام وأمن".


انفجارات الثلاثاء
وكان لبنان عاش يوم الثلاثاء على وقع هجمات واسعة عبر أجهزة البيجر التي يحملها عناصر من حزب الله.

وقال وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض الأربعاء، إن عدد الشهداء نتيجة تفجيرات أجهزة الاتصال اللاسلكية (بيجر) في لبنان ارتفع إلى 12 بينهم طفلان، في الوقت الذي أعلنت فيه دول إرسال مساعدات طبية.

وأوضح الأبيض أنه خلال نصف ساعة توافد إلى المستشفيات الثلاثاء ما بين 2750 و2800 جريح، وأن عدد الإصابات الخطرة بلغ نحو 300، بينهم أطفال ونساء وليس فقط عناصر حزب الله.

وأضاف أن 460 عملية جراحية أجريت حتى الآن معظمها في العيون والوجه.

وأشار الوزير اللبناني إلى أن دولا عديدة تواصلت بشأن إرسال مساعدات.

MENAFN19092024000072011014ID1108691324

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث