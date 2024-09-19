البيت الأبيض يحذر من أي تصعيد بعد انفجارات البيجر

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
حذر البيت الأبيض، أمس الأربعاء، جميع الأطراف في الشرق الأوسط من أي تصعيد عسكري، وذلك بعد انفجارات حدثت في لبنان ليومين متتاليين طالت أجهزة اتصال لعناصر في حزب الله في لبنان، ونسبت لإسرائيل.
وبحسب واشنطن تايمز، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي للصحافيين "ما زلنا لا نريد أن نرى أي تصعيد من أي نوع، ولا نعتقد على الإطلاق أن الطريقة لحل الأزمة الحالية تكمن في عمليات عسكرية إضافية هناك".
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