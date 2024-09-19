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البيت الأبيض يحذر من أي تصعيد بعد انفجارات البيجر

9/19/2024 5:03:21 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حذر البيت الأبيض، أمس الأربعاء، جميع الأطراف في الشرق الأوسط من أي تصعيد عسكري، وذلك بعد انفجارات حدثت في لبنان ليومين متتاليين طالت أجهزة اتصال لعناصر في حزب الله في لبنان، ونسبت لإسرائيل.


وبحسب واشنطن تايمز، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي للصحافيين "ما زلنا لا نريد أن نرى أي تصعيد من أي نوع، ولا نعتقد على الإطلاق أن الطريقة لحل الأزمة الحالية تكمن في عمليات عسكرية إضافية هناك".

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