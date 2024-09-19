اشتباكات في جنين واعتقال أسرى محررين في قلقيلية



وقالت مصادر فلسطينية إن الاشتباكات اندلعت بين مقاومين وقوات الاحتلال أثناء توغلها في منطقة الإسكان بجنين شمال الضفة.



وكان مراسل الجزيرة قال إن قوات إسرائيلية اقتحمت قبيل الفجر حي حرش السعادة في جنين، كما تعرضت بلدة اليامون غرب المدينة لاقتحام مماثل.

وذكرت مصادر فلسطينية أن القوات المتوغلة في منطقة حرش السعادة بجنين تعرضت لإطلاق نار.



وفي شمال الضفة أيضا، قالت مصادر محلية إن جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحم نابلس.



كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم العين في نابلس وبلدة كفر قليل شرق المدينة.



اعتقال أسرى محررين



وفي شمال الضفة أيضا، اقتحمت قوات إسرائيلية قبيل فجر اليوم مدينة قلقيلية قبل أن تنسحب منها لاحقا.





وقالت قناة الأقصى الفضائية إن القوات المقتحمة انسحبت من المدينة بعد أن اعتقلت 3 أسرى محررين.



وأشارت إلى أن بين المعتقلين جمال هندي الذي أفرجت عنه سلطات الاحتلال قبل أسبوعين إثر قضائه 20 عاما في سجونها.



وفي جنوب الضفة، اقتحم الجيش الإسرائيلي الليلة الماضية مدينة الخليل، وقالت مصادر فلسطينية إن شابا فلسطينيا اعتقل خلال التوغل.



كما اقتحمت قوة إسرائيلية خلال الليلة بلدة إذنا غرب الخليل.



وفي الإطار، قال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت قبيل فجر اليوم شارع الكركفة وسط مدينة بيت لحم.



وفي مخيم شعفاط شمال القدس المحتلة، شيع الأهالي الطفل هاني طه الذي استشهد أمس برصاص جنود الاحتلال.



وتم تشييع الشهيد وسط هتافات منددة بجرائم الاحتلال. وقد اعتقلت القوات المقتحمة 5 شبان فلسطينيين في مخيم شعفاط.



ومنذ عملية طوفان الأقصى، يشن الجيش الإسرائيلي اعتداءات واسعة أسفرت عن استشهاد 706 فلسطينيين وإصابة نحو 6 آلاف آخرين واعتقال ما يقرب من 11 ألفا، وفق مؤسسات رسمية فلسطينية.-(الجزيرة)