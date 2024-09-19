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مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخرين بالجليل الأعلى

9/19/2024 5:03:21 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بمقتل جندي وإصابة آخرين قرب تل حاي بالجليل الأعلى إثر إطلاق قذيفتين من جنوب لبنان.

من جهته قال موقع "الجزيرة"، إنه تمّ رصد إطلاق صاروخين باتجاه موقع إسرائيلي في الجليل الأعلى

والجليل منطقة جغرافية، تقع في أقصى شمال فلسطين المحتلة، وتتمتع بأهمية جيوسياسية وأمنية، باعتبارها منطقة حدودية واقعة على خط اشتباك دائم لقوات الاحتلال مع حركات المقاومة الفلسطينية وحزب الله اللبناني.

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