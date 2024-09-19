مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخرين بالجليل الأعلى

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بمقتل جندي وإصابة آخرين قرب تل حاي بالجليل الأعلى إثر إطلاق قذيفتين من جنوب لبنان.
من جهته قال موقع "الجزيرة"، إنه تمّ رصد إطلاق صاروخين باتجاه موقع إسرائيلي في الجليل الأعلى
والجليل منطقة جغرافية، تقع في أقصى شمال فلسطين المحتلة، وتتمتع بأهمية جيوسياسية وأمنية، باعتبارها منطقة حدودية واقعة على خط اشتباك دائم لقوات الاحتلال مع حركات المقاومة الفلسطينية وحزب الله اللبناني.
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