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حزب الله ينعى 20 مقاتلا قضوا بانفجار أجهزة الاتصال

9/19/2024 5:03:21 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نعى حزب الله اللبناني 20 مقاتلا قضوا في انفجار أجهزة اتصال لاسلكية يوم أمس.


وكان مصدر أمني قال للجزيرة أمس إن انفجار أجهزة الاتصال في لبنان سببه اختراق بوساطة تقنية لاسلكية، موضحا أن الانفجار شمل مناطق في الضاحية الجنوبية لبيروت والبقاع وجنوب لبنان.


ونقلت رويترز عن مصدر أمني أن حزب الله اشترى أجهزة اللاسلكي المحمولة قبل 5 أشهر في وقت شرائه أجهزة البيجر تقريبا، في حين نقل موقع أكسيوس عن مصدرين أن إسرائيل فجرت آلاف أجهزة الاتصال اللاسلكية التي يستخدمها أعضاء حزب الله.-(الجزيرة)

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