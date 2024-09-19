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نيويورك تايمز: الموساد أرسل رسائل نصية قصيرة باللغة العربية إلى الأجهزة قبل تفجيرها

9/19/2024 5:03:21 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية مقالا أكدت من خلاله أن الموساد أرسل رسائل نصية قصيرة باللغة العربية إلى الأجهزة اللاسلكية في لبنان قبل تفجيرها.
وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر في المخابرات الإسرائيلية إنه من المفترض أن يكون بعض أصحاب أجهزة النداء قد ظنوا أن الرسائل مرسلة من قيادة "حزب الله".

كما يشير المقال إلى أن هدف الرسالة كان أن يمسك المستخدمون بالأجهزة بحيث تكون قريبة من رؤوسهم قبل تفجيرها.

وشهد لبنان الثلاثاء والأربعاء، هجمات واسعة تسببت في تفجير أجهزة للاتصال اللاسلكي (بيجر) في عدد من المناطق التي تعد معاقل لحزب الله في لبنان، ما أدى إلى مقتل 12 شخصا بينهم طفلان وإصابة نحو 2800 آخرين الثلاثاء، ومقتل 20 شخصا وإصابة أكثر من 450 آخرين بجروح الأربعاء.

وتوعد رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله هاشم صفي الدين، بأن "العدوان المتمثل باختراق أجهزة الاتصال اللاسلكية وتفجيرها في لبنان" سيكون له عقابه الخاص، مشددا على أن هذا العقاب آت حتما.

هذا ومن المرتقب أن يتحدث الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله عند الخامسة من عصر اليوم الخميس، وذلك في أول تعليق له على هجمات الثلاثاء والأربعاء. RT





المصدر: نيويورك تايمز

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