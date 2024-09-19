لاعب منتخب التايكواندو مصطفى يحترف في الشباب السعودي
التاريخ
9/19/2024 5:03:09 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تعاقد نادي الشباب السعودي مع لاعب المنتخب الوطني للتايكواندو زيد مصطفى ، للعب في صفوف الفريق في الدوري السعودي للتايكواندو لموسم واحد.
كما جاء هذا التعاقد ليمثل مصطفى فريق الشباب السعودي في جميع المشاركات التي ينظمها الاتحاد السعودي للتايكواندو.
ويعتبر مصطفى أحد ابرز نجوم التايكواندو الأردنية، حيث حصل الشهر الماضي على الميدالية الفضية للاردن في أولمبياد باريس 2024.
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