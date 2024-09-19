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لاعب منتخب التايكواندو مصطفى يحترف في الشباب السعودي

9/19/2024 5:03:09 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تعاقد نادي الشباب السعودي مع لاعب المنتخب الوطني للتايكواندو زيد مصطفى ، للعب في صفوف الفريق في الدوري السعودي للتايكواندو لموسم واحد.


كما جاء هذا التعاقد ليمثل مصطفى فريق الشباب السعودي في جميع المشاركات التي ينظمها الاتحاد السعودي للتايكواندو.


ويعتبر مصطفى أحد ابرز نجوم التايكواندو الأردنية، حيث حصل الشهر الماضي على الميدالية الفضية للاردن في أولمبياد باريس 2024.

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