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مايكروسوفت : روسيا تكثف التضليل الإعلامي ضد حملة كامالا هاريس - جريدة البورصة

9/19/2024 4:48:59 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلنت مجموعة مايكروسوفت أن روسيا ضاعفت عمليات التضليل الإعلامي ضد حملة المرشحة الديموقراطية للبيت الأبيض كامالا هاريس من خلال بث مقاطع فيديو تتضمن نظريات مؤامرة، ما يعزز المخاوف من تدخلات أجنبية في الانتخابات الرئاسية الأميركية.


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وأوردت مايكروسوفت في تقرير الثلاثاء أن المجموعة المؤثرة“ستورم 1516” المرتبطة بالكرملين نشرت في نهاية أغسطس مقطعي فيديو زائفين هدفهما الطعن في مصداقية حملة هاريس ومرشحها لنيابة الرئاسة تيم والز، حصدا ملايين المشاهدات بحسب فرانس برس.


ويعرض أحد المقطعين مجموعة يدعي أنها تضم أنصاراً لهاريس يهاجمون شخصا عرف عنه بصورة خاطئة بأنه يشارك في تجمع لمنافسها الجمهوري دونالد ترامب.


وفي المقطع الثاني، يظهر شخص ينقل مزاعم كاذبة بأن هاريس تسببت عام 2011 بشلّ فتاة في حادث سير هربت من بعده.


وباشرت مجموعة روسية ثانية تعرف باسم“ستورم-1679” كانت تعمل على بث معلومات مضللة حول دورة الألعاب الأولمبية عام 2024 في باريس، نشر مقاطع فيديو زائفة تطعن في كامالا هاريس، بحسب مايكروسوفت.


وقال المدير العام لمركز تحليل التهديدات في مايكروسوفت كلينت واتس إن“التركيز على حملة هاريس ووالز يعكس تحركا إستراتيجيا لأطراف روس بهدف استغلال أي نقطة ضعف يرصدونها لدى المرشحين”.


وتابع أنه“مع اقتراب الانتخابات، يجب أن نتوقع أن يواصل أطراف روس استخدام وسطاء سيبرانيبن ومجموعات من المقرصنين الإلكترونيين لبث رسائلهم من خلال مواقع إعلامية وشبكات تواصل اجتماعي بهدف نشر محتويات سياسية تثير الانقسام، ومقاطع فيديو زائفة ودعاية يولدّها الذكاء الاصطناعي”.


وصدر التقرير عشية جلسة استماع تعقدها لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأميركي حول التهديدات الخارجية للانتخابات المقبلة.


وأعلنت مجموعة ميتا الأميركية المالكة لتطبيقات فيسبوك وإنستغرام وواتساب وثريدز، الإثنين أنّها حظرت المجموعة الإعلامية الحكومية الرئيسية الروسية“روسيا سيغودنيا” (روسيا اليوم) على منصاتها في سائر أنحاء العالم لتفادي أي“أنشطة تدخّل أجنبي”.


واتهمت واشنطن وسيلة الإعلام الحكومية“آر تي” (روسيا اليوم) وموظفيها باستخدام شركات وهمية لتمويل حملة تأثير على مواقع التواصل.


وأعلنت وزارة العدل الأميركية في مطلع العام أنها كشفت عن حملة تضليل إعلامي روسية عبر موقع إكس، تهدف إلى إثارة خلافات في الولايات المتحدة، ابتكرها رئيس تحرير في آر تي، وتحظى بتمويل من الكرملين ومساعدة عميل في جهاز الأمن الروسي“إف إس بي”.


المصدر:

MENAFN19092024000202011048ID1108691258

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