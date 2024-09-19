العريان: خفض الفائدة 50 نقطة أساس تعويض عن عدم التحرك في يوليو - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) علق“محمد العريان” رئيس كلية“كوينز” بجامعة“كامبريدج” على خطوة الاحتياطي الفيدرالي بخفض الفائدة 50 نقطة أساس، وأنه نتيجة للتأخر في البدء في تخفيف السياسة النقدية.

وكتب الخبير الاقتصادي في منشور على منصة“إكس”: كان على رئيس البنك“جيروم باول” التعامل مع التناقض الواضح بين الخطوة غير المعتادة المتمثلة في بدء دورة خفض الفائدة بوتيرة 50 نقطة أساس، والتقييم الذي تردد بأن الاقتصاد في وضع جيد.

موضوعات“أمازون” ترفع أجور موظفيها وتمنحهم اشتراك برايم مجاني هونج كونج تُخفض سعر الفائدة 50 نقطة على خطى“الفيدرالي الأمريكي” سهم“ترامب ميديا” يسجل أدنى إغلاق على الإطلاق

وأضاف: أصبح هذا الأمر أكثر صعوبة، لأنه بشكل مفهوم لم يرغب في الاعتراف بأن الخطوة التي اتخذها بخفض الفائدة 0.5% هي تعويض عن عدم الخفض في يوليو.

وذكر في منشور آخر: ملخص تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي“باول”، أن البنك يعيد تقييم السياسة النقدية وأنه يفعل ذلك في سياق الثقة المتزايدة في إمكانية الحفاظ على قوة سوق العمل.

وأشار إلى ما ذكره“باول” بأن 50 نقطة أساس ليست الوتيرة الجديدة التي سيتبعها البنك لأن السياسة النقدية لا تسير وفقًا لمسار محدد مسبقًا.





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