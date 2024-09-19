العريان: خفض الفائدة 50 نقطة أساس تعويض عن عدم التحرك في يوليو - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) علق“محمد العريان” رئيس كلية“كوينز” بجامعة“كامبريدج” على خطوة الاحتياطي الفيدرالي بخفض الفائدة 50 نقطة أساس، وأنه نتيجة للتأخر في البدء في تخفيف السياسة النقدية.
وكتب الخبير الاقتصادي في منشور على منصة“إكس”: كان على رئيس البنك“جيروم باول” التعامل مع التناقض الواضح بين الخطوة غير المعتادة المتمثلة في بدء دورة خفض الفائدة بوتيرة 50 نقطة أساس، والتقييم الذي تردد بأن الاقتصاد في وضع جيد.
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وأضاف: أصبح هذا الأمر أكثر صعوبة، لأنه بشكل مفهوم لم يرغب في الاعتراف بأن الخطوة التي اتخذها بخفض الفائدة 0.5% هي تعويض عن عدم الخفض في يوليو.
وذكر في منشور آخر: ملخص تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي“باول”، أن البنك يعيد تقييم السياسة النقدية وأنه يفعل ذلك في سياق الثقة المتزايدة في إمكانية الحفاظ على قوة سوق العمل.
وأشار إلى ما ذكره“باول” بأن 50 نقطة أساس ليست الوتيرة الجديدة التي سيتبعها البنك لأن السياسة النقدية لا تسير وفقًا لمسار محدد مسبقًا.
المصدر:
MENAFN19092024000202011048ID1108691255
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