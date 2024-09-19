مملكة النحل تستهدف تصدير 15 حاوية شمع ومستلزمات

(MENAFN
- Al-Borsa News) صدرت شركة مملكة النحل، نحو 12 حاوية من مستلزمات وأدوات المناحل وصناعة الشمع، خلال الموسم التصديرى المنتهى فى يوليو الماضى.
قال أحمد على، رئيس مجلس إدارة الشركة لـ((البورصة))، إنها تستهدف 25% نمواً فى صادراتها، خلال الموسم المقبل، لتصل إلى 15 حاوية من منتجاتها المختلفة.
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وصدرت مصر نحو 1.2 مليون طرد من النحل الحى، و3500 طن من العسل، خلال عام 2022، ما يجعلها فى صدارة دول المنطقة، وفقاً لاتحاد النحالين العرب.
ويبدأ موسم تصدير عسل النحل ومشتقاته بجانب مستلزمات وأدوات الإنتاج فى يناير، وينتهى فى يوليو من كل عام.
أوضح على، أن منتجات“مملكة النحل” تتنوع بين الشمع والبراويز والملابس والبلاستيك وغيرها من مستلزمات تربية النحل.
وتمتلك الشركة مصنعاً فى طنطا بخط إنتاج واحد فقط لصناعة الشمع، وتتعاقد على باقى مستلزمات الإنتاج وأدوات تربية النحل من ورش ذات صناعات صغيرة ومتوسطة، لافتاً إلى أن السعودية أبرز الأسواق التى تصدر لها الشركة منتجاتها، تليها الإمارات وليبيا والكويت، وتستهدف غزو السوق الأفريقى، خلال الموسم المقبل، باعتباره سوقاً بكراً ومتعطشاً لكثير من المنتجات، ويساعد على سهولة اقتحام المنتج المصرى اتفاقيات التجارة الحرة والكوميسا وغيرهما.
أشار على، إلى أن الأزمات والأحداث التى مر بها العالم، خلال السنوات الثلاث الماضية، بجانب ارتفاع معدلات التضخم والتغيرات المناخية كلها عوامل أثرت على صادرات القطاع، وأدت إلى تقليص طرود النحل وتخارج بعض المربين.
لكنه يرى، أن القطاع بدأ ينمو محلياً خلال الموسم المنتهى بدعم من الإصلاحات الاقتصادية واستقرار سعر الصرف وتراجع وتيرة معدلات التضخم من مستوياتها المرتفعة، وعودة بعض مربى القطاع بعد تحسن الأوضاع.
وأوضح، أن دورة رأس المال تأثرت من الصعود المتكرر لسعر الصرف فى السوق الموازى خلال الفترة الماضية، وأدت إلى صعوبة تسعير المنتجات؛ بسبب ما أحدثه من تحركات سعرية فى مستلزمات الإنتاج.
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