مملكة النحل تستهدف تصدير 15 حاوية شمع ومستلزمات

MENAFN - Al-Borsa News) صدرت شركة مملكة النحل، نحو 12 حاوية من مستلزمات وأدوات المناحل وصناعة الشمع، خلال الموسم التصديرى المنتهى فى يوليو الماضى.

قال أحمد على، رئيس مجلس إدارة الشركة لـ((البورصة))، إنها تستهدف 25% نمواً فى صادراتها، خلال الموسم المقبل، لتصل إلى 15 حاوية من منتجاتها المختلفة.

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وصدرت مصر نحو 1.2 مليون طرد من النحل الحى، و3500 طن من العسل، خلال عام 2022، ما يجعلها فى صدارة دول المنطقة، وفقاً لاتحاد النحالين العرب.

ويبدأ موسم تصدير عسل النحل ومشتقاته بجانب مستلزمات وأدوات الإنتاج فى يناير، وينتهى فى يوليو من كل عام.

أوضح على، أن منتجات“مملكة النحل” تتنوع بين الشمع والبراويز والملابس والبلاستيك وغيرها من مستلزمات تربية النحل.

وتمتلك الشركة مصنعاً فى طنطا بخط إنتاج واحد فقط لصناعة الشمع، وتتعاقد على باقى مستلزمات الإنتاج وأدوات تربية النحل من ورش ذات صناعات صغيرة ومتوسطة، لافتاً إلى أن السعودية أبرز الأسواق التى تصدر لها الشركة منتجاتها، تليها الإمارات وليبيا والكويت، وتستهدف غزو السوق الأفريقى، خلال الموسم المقبل، باعتباره سوقاً بكراً ومتعطشاً لكثير من المنتجات، ويساعد على سهولة اقتحام المنتج المصرى اتفاقيات التجارة الحرة والكوميسا وغيرهما.

أشار على، إلى أن الأزمات والأحداث التى مر بها العالم، خلال السنوات الثلاث الماضية، بجانب ارتفاع معدلات التضخم والتغيرات المناخية كلها عوامل أثرت على صادرات القطاع، وأدت إلى تقليص طرود النحل وتخارج بعض المربين.

لكنه يرى، أن القطاع بدأ ينمو محلياً خلال الموسم المنتهى بدعم من الإصلاحات الاقتصادية واستقرار سعر الصرف وتراجع وتيرة معدلات التضخم من مستوياتها المرتفعة، وعودة بعض مربى القطاع بعد تحسن الأوضاع.

وأوضح، أن دورة رأس المال تأثرت من الصعود المتكرر لسعر الصرف فى السوق الموازى خلال الفترة الماضية، وأدت إلى صعوبة تسعير المنتجات؛ بسبب ما أحدثه من تحركات سعرية فى مستلزمات الإنتاج.