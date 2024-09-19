الاحتلال يهدم منزلا وبركسا وغرفتين زراعيتين في بيت عوا غرب الخليل

MENAFN - Palestine News ) الخليل/PNN- هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، منزلا وبركسا وغرفتين زراعيتين في بلدة عوا جنوب غرب الخليل.

وقال المواطن محمد موسى السويطي، إن الاحتلال هدم منزله البالغ مساحته 170 مترا مربعا.

كما هدم الاحتلال بركسا زراعيا للمعدات والأغنام مساحته نحو ألف متر مربع، إضافة إلى غرفتين زراعيتين من الطوب والصفيح مساحة كل غرفة منهما 50 مترا مربعا تعودان للمواطن رامي السويطي، وأرضية للبناء قيد الإنشاء للمواطن ساري عيسى السويطي.

وحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فإن الاحتلال نفذ الشهر الماضي 62 عملية هدم، طالت 78 منشأة، بينها 36 منزلا مأهولا، و8 غير مأهولة، و13 منشأة زراعية وغيرها، وتركزت في محافظات القدس والخليل ورام الله ونابلس وجنين وبيت لحم وطوباس وطولكرم. كما أخطرت بهدم 74 منزلا ومنشأة في محافظات: القدس وبيت لحم وسلفيت وطوباس والخليل.