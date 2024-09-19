دائرة شؤون اللاجئين ومركز بديل يناقشان تقرير لجنة المراجعة المستقلة (كولونا)

MENAFN - Palestine News ) رام الله /PNN / عقد في مقر دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، اجتماعا مع المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين -بديل، حيث بحث الاجتماع تقرير "المراجعة المستقلة للاليات والاجراءات لضمان التزام الاونروا بمبدا الحياد الإنساني" (تقرير كولونا)، بالإضافة الى مناقشة العديد من الملاحظات والتحفظ على بعض التوصيات المقترحة للتنفيذ الواردة في التقرير.

وقدم مدير مركز بديل الأستاذ نضال العزة شرحا مفصلا حول عدد من التوصيات الواردة في التقرير والتي تثير مخاوف وجدلا في تنفيذها، ومنها ما يخص الفهم المنحاز لمفهوم الإرهاب القائــم علــى أسـاس المعاييـر التـي تعتمدهـا إسـرائيل، إضافة إلى الغموض حول مفهوم الحياد والذي يجب ان يتوافق مع ما ينص عليه القانون الدولي، وبالتالي لا يجوز باي حال من الأحوال ان يكون هناك توصيات تتعارض مع القانون الدولي والمعاييــر والمبــادئ الدوليــة، وأشار العزة الى أهمية التأكيد الدائم على ان الهيئــة الوحيــدة التـي تملـك سـلطة الاشراف علـى الاونروا أو توجيههـا أو تعديـل ولايتها هي فقط الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبالتالي أي هيئة او مجموعة او لجنة يطرحها التقرير يجب ان لا تتعدى الصفة الاستشارية، بالتالي رفض أي مشاركة لإسـرائيل في أي لجنة تتيح لها التدخل في الاونروا وولايتها وعملياتها.

ومن جهته أكد د. احمد أبو هولي على أهمية التنسيق المشترك في القضايا الوطنية الكبرى التي تخص قضية اللاجئين وحرب الإبادة التي يتعرض لها شعبنا واستهداف الاونروا، وضرورة الاستفادة من الجهد البحثي والاكاديمي الذي يقوم به مركز بديل وخصوصا في تعزيز حق العودة وحقوق اللاجئين غير القابلة للتصرف ولا تسقط بالتقادم، مؤكدا في ذات الوقت على ان دائرة شؤون اللاجئين ومنذ صدور التقرير قد رحبت بما

ورد

فيه من حيث

تاكيد التقرير على التزام الاونروا بالمعايير الدولية بالحياد وبالتالي حيادية الموظفين.

وان الاونروا تقوم بدور لا يمكن استبداله او الاستغناء عنه.

اضافة إلى التأكيد على

أهمية الملاحظات التي أثيرت من قبل الدول المضيفة حول التقرير وآليات تنفيذ التوصيات خلال اجتماعات اللجنتين الفرعية والاستشارية.

حيث تم التأكيد على أن تشكيل أي هيئة او مجموعة يجب ان تكون ضمن ولاية وتفويض الاونروا، وبموافقة الدول المضيفة، والالتزام بما ورد بقرار الانشاء 302 وكافة بنوده، والذي تستمد الاونروا منه تفويضها، كما أكد د. أبو هولي على ان موضوع الشراكات هو من القضايا التي تحتاج الى تدقيق وفحص عميق، وهي لا علاقة لها بموضوع الحيادية، والتأكيد على ضرورة الالتزام بالفقرة 18 من قرار 302 والتي تؤكد على الشراكات المعززة للاونروا وان لا تكون هذه الشراكات باي حال من الأحوال بديلا عن الاونروا او بالنيابة عنها، وبالإضافة الى أهمية التأكيد على التعليم والمناهج التي هي من اختصاص الدول المضيفة وتمثل مسالة سيادة وطنية وكرامة وهوية، ولا مبرر لاقحام الاونروا بهذه النقاشات كونها ليست الجهة التي تضع المناهج التعليمية.

وشدد د. أبو هولي على أهمية وجود واستمرار عمل الاونروا واعتبار دورها منقذا للارواح وتحديدا في قطاع غزة ومخيمات الضفة الغربية في ظل حرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها شعبنا، داعيا في ذات الوقت لمواقف دولية جدية لوقف الحملة الإسرائيلية التي تسعى الى تجفيف موارد الاونروا المالية ولتفكيك الأونروا وما تحمله من أبعاد سياسية وقانونية، كما دعى د. أبو هولي الجمعية العامة لاتّخاذ موقف حاسم في مواجهة اي تشريع قد يصدر عن الكنيست الإسرائيلي ورفض وصف الاونروا بالإرهاب، والمطالبة باجراء تحقيق

دولي مستقل وشفاف في كل الاستهدافات والجرائم التي ارتكبتها اسرائيل بحق موظفي الاونروا ومقراتها ومراكزها والنازحين داخلها .

وفي نهاية اللقاء شدد الطرفان على أهمية التواصل والتنسيق المستمر في كافة القضايا التي تخدم ملف اللاجئين والمخيمات والاونروا.

وحضر اللقاء أنور حمام وكيل دائرة شؤون اللاجئين ومي عودة خبيرة العلاقات الدولية في الدائرة وكنعان الجمل مدير دائرة متابعة الاونروا، وفرح حمد وتالا رمضان مركزتين في وحدة التفعيل المجتمعي لمركز بديل.