سعر برميل النفط الكويتي يرتفع ليبلغ 74 71 دولار

(MENAFN
- Al-Anbaa)
ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 17 سنتا ليبلغ
74.71 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الأربعاء مقابل 74.54 دولار في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 5 سنتات لتبلغ
73.65 دولار للبرميل في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 28 سنتا لتبلغ
71.91 دولار للبرميل.
وأعلن أمس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) خفض سعر الفائدة الأمريكية بمقدار 50 نقطةأساس (5ر0 مئوية) إلى نطاق يتراوح بين
4.75 و5 نقطة مئوية لأول مرة منذ أكثر من أربع سنوات في ظل تراجع التضخم الذي بلغ مستويات قياسية في البلاد خلال جائحة كورونا.
وقال البنك في بيان له عقب اجتماعات السوق المفتوحة بالفيدرالي "تشير المؤشرات الأخيرة إلى أن النشاطالاقتصادي استمر في التوسع بوتيرة ثابتة كما أحرز التضخم مزيدا من التقدم نحو هدف اللجنة (لجنة السوق المفتوحة التابعة للاحتياطي) البالغ 2 في المئة ولكنه لا يزال مرتفعا إلى حد ما".
وفي سياق آخر قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن مخزونات الخام هبطت
1.6 مليون برميل إلى
417.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 13 سبتمبر الجاري.
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