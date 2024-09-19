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سعر برميل النفط الكويتي يرتفع ليبلغ 74 71 دولار

9/19/2024 3:05:38 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 17 سنتا ليبلغ
74.71 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الأربعاء مقابل 74.54 دولار في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 5 سنتات لتبلغ
73.65 دولار للبرميل في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 28 سنتا لتبلغ
71.91 دولار للبرميل.

وأعلن أمس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) خفض سعر الفائدة الأمريكية بمقدار 50 نقطةأساس (5ر0 مئوية) إلى نطاق يتراوح بين
4.75 و5 نقطة مئوية لأول مرة منذ أكثر من أربع سنوات في ظل تراجع التضخم الذي بلغ مستويات قياسية في البلاد خلال جائحة كورونا.

وقال البنك في بيان له عقب اجتماعات السوق المفتوحة بالفيدرالي "تشير المؤشرات الأخيرة إلى أن النشاطالاقتصادي استمر في التوسع بوتيرة ثابتة كما أحرز التضخم مزيدا من التقدم نحو هدف اللجنة (لجنة السوق المفتوحة التابعة للاحتياطي) البالغ 2 في المئة ولكنه لا يزال مرتفعا إلى حد ما".

وفي سياق آخر قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن مخزونات الخام هبطت
1.6 مليون برميل إلى
417.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 13 سبتمبر الجاري.

MENAFN19092024000130011022ID1108691016

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