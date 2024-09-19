التربية توفر خدمة الحافلات المدرسية لطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية

(MENAFN
- Al-Anbaa)
عبدالعزيز الفضلي
مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2024/2025، أعلنت وزارة التربية عن توفر خدمة الحافلات المدرسية للطالبات من المرحلتين المتوسطة والثانوية بكافة المناطق التعليمية.
وأكدت
الوزارة أن جميع الحافلات المدرسية يتوفر بها خدمة التتبع ويتم مراقبة حركة السير للحافلات من قبل الأقسام المختصة في المناطق التعليمية وديوان عام الوزارة، وذلك لسلامة أبنائنا الطلبة.
وبينت أن تسجيل الطالبات الراغبات في الاستفادة من الخدمة يكون عن الإدارة المدرسية التابعات لها، موضحة أن القطاع المعني خصص حافلات لكافة المناطق التعليمية بواقع 100 حافلة لمنطقة العاصمة التعليمية، و100 حافلة لمنطقة حولي التعليمية و155 حافلة لمنطقة الفروانية التعليمية و86 حافلة لمنطقة مبارك الكبير التعليمية و360حافلة لمنطقة الأحمدي التعليمية و130 حافلة لمنطقة الجهراء التعليمية و125 حافلة لمعاهد التعليم الديني و200 حافلة بمواصفات عادية لإدارة التربية الخاصة و40 حافلة لمركز صباح الأحمد للمواهبة والإبداع و20 حافلة لطلاب المنح الدراسية.
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