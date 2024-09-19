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التربية توفر خدمة الحافلات المدرسية لطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية

9/19/2024 3:05:37 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالعزيز الفضلي

مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2024/2025، أعلنت وزارة التربية عن توفر خدمة الحافلات المدرسية للطالبات من المرحلتين المتوسطة والثانوية بكافة المناطق التعليمية.

وأكدت
الوزارة أن جميع الحافلات المدرسية يتوفر بها خدمة التتبع ويتم مراقبة حركة السير للحافلات من قبل الأقسام المختصة في المناطق التعليمية وديوان عام الوزارة، وذلك لسلامة أبنائنا الطلبة.

وبينت أن تسجيل الطالبات الراغبات في الاستفادة من الخدمة يكون عن الإدارة المدرسية التابعات لها، موضحة أن القطاع المعني خصص حافلات لكافة المناطق التعليمية بواقع 100 حافلة لمنطقة العاصمة التعليمية، و100 حافلة لمنطقة حولي التعليمية و155 حافلة لمنطقة الفروانية التعليمية و86 حافلة لمنطقة مبارك الكبير التعليمية و360حافلة لمنطقة الأحمدي التعليمية و130 حافلة لمنطقة الجهراء التعليمية و125 حافلة لمعاهد التعليم الديني و200 حافلة بمواصفات عادية لإدارة التربية الخاصة و40 حافلة لمركز صباح الأحمد للمواهبة والإبداع و20 حافلة لطلاب المنح الدراسية.

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